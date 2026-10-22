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部分長者免健保費 柯文哲要求表態、民進黨團澄清

中央社／ 宜蘭縣22日電

前台灣民眾黨主席柯文哲今天談及部分長者免全民健康保險費時，點名數名選地方首長的民主進步黨籍立法委員應公開表態；民進黨團說，反對立場與理由已說得很清楚。

立法院16日三讀修正通老人福利法部分條文，近1年綜合所得未達申報標準或綜合所得稅率未達20%的相對經濟弱勢長者，由中央主管機關補助全額健保費

柯文哲到宜蘭市傳統市場輔選中國國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲與民眾黨公職人員參選人時說，民眾黨主張長者健保費由社會福利公務預算支應，但民進黨台北市長參選人沈伯洋等要選地方首長的民進黨籍立委表決時神隱缺席，「好膽這些人自己出來回應、不要跑」，公開表態。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，參選縣市長的立委須深入地方、傾聽民意，黨團9月29日決議10月8日各常設委員會召集委員選舉結束後，豁免這些立委配合黨團動員的要求。

他說，這項決議適用所有參選縣市長的立委，「非針對個別人或特定法案」，不能由於立委依黨團決議未參與表決就被說成逃避表態。

莊瑞雄表示，黨團反對修法的立場與理由已說得很清楚，減輕長者負擔方向值得支持，但須負責任處理補助對象是否合理、長期財源如何安排與弱勢保障是否周全，請柯文哲回應這些政策疑慮，讓討論回到如何更周全照顧長者。

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