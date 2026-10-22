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年底選戰升溫…張榮恭：為煽動支持者 民進黨可能對陸更加挑釁

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席張榮恭。聯合報系資料照
國民黨副主席張榮恭。聯合報系資料照

香港「亞洲周刊」今刋登國民黨副主席張榮恭訪日期間的專訪。張榮恭表示，隨著選舉日益接近，民進黨為煽動支持者，也可能對中國大陸採取更加挑釁的行動。一旦如此，兩岸的危機局勢將進一步升溫，相信不會是美、日等國所樂見。

張榮恭於9月15日至20日訪問日本東京，拜會日本前首相石破茂等十位參眾兩院議員，以及出版界、學術界、社會團體人士，並接受讀賣新聞等媒體專訪。

對於此行訪日目的，張榮恭接受香港「亞洲周刊」專訪時表示，國民黨下野至今已十年，與日本的關係逐漸疏遠。國民黨極為重視對日關係，這次訪日不只是為了重溫舊誼，更希望以此為契機，開創新的關係。因此，他與包括朝野各黨國會議員、媒體、學術界，都進行廣泛的交流。

張榮恭表示，此行向日方精確說明國民黨的大陸政策，以及對日本、美國等的立場。國民黨依據「中華民國憲法」，堅持「九二共識」、「反對台獨」，促進兩岸關係緩和；在此基礎上，希望追求「台灣無事、日本無事」。實現兩岸和平，不給日本等鄰國帶來困擾，才是台灣應該採取的立場。

談及11月28日九合一選舉及2028大選，民進黨是否會進一步煽動對中國大陸的敵意？張榮恭表示，民進黨以「台獨」為理念，對於促進台海和平與穩定的責任感極為薄弱，加上其政績乏善可陳，因此，為維持政權只能堅持反中路線，持續營造「抗中保台」的氛圍。

張榮恭認為，隨著選舉日益接近，民進黨為煽動支持者，也可能對中國大陸採取更加挑釁的行動。一旦如此，兩岸之間的危機局勢將進一步升溫，相信不會是美、日等國所樂見。民進黨執著於「對抗中國」，而國民黨則堅持透過務實的兩岸對話，實現「和平興台」的理念，也就是以兩岸和平促進台灣發展。這兩種路線擺在台灣選民面前，而後者將成為台灣選民理性的抉擇。

張榮恭 選戰 民進黨

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