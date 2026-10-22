匈牙利前議員盼歐洲跳脫中國大陸框架 看見台灣多元面貌

匈牙利前國會議員風映月（Bernadett Szél）近期接受中央社專訪時分享，台灣的民主、生活方式、文化與宗教習俗，都值得歐洲社會進一步認識，並盼歐洲媒體增加對「台灣」本身的報導，而非僅將台灣置於中國議題框架下。

風映月曾於2012年至2022年擔任匈牙利國會議員，關注民主、人權、環境與國家安全等議題。卸任後，她持續研究威權影響與民主韌性，近年多次赴台研究民主與國際關係。

她告訴中央社，第一次來台是在2024年，當時獲台灣民主基金會獎學金，在台停留3個月，研究台灣民主發展。她認為，台灣與匈牙利的民主經驗值得彼此借鏡，台灣的民主發展提供寶貴啟示，而匈牙利的經歷則提醒世人，民主並非理所當然，需保持警惕、共同承擔責任，才能守護民主。

風映月2025年再度獲台灣外交部獎助金，研究中東歐國家對台政策，及大國競爭如何影響這些國家的對台立場，同時關注台灣如何面對快速變動的國際環境。今年她也獲華語文進修獎學金，來台灣學中文，在東吳大學進行為期6個月的學習與研究。

除了當代國際政治，風映月也關注台匈之間較少被注意的歷史連結。她指出，1956年匈牙利爆發爭取自由的革命時，台灣曾為匈牙利提供援助。今年適逢匈牙利革命70週年，她與同事在布達佩斯舉辦展覽，展示這段歷史故事。她希望回台期間，繼續尋找更多兩地歷史與文化交流的紀錄。

談及匈牙利媒體如何報導台灣，她表示，台灣登上匈牙利媒體版面並不少見，包括自然災害，以及中國對台灣的影響力。不過，她更希望歐洲媒體能增加對「台灣本身」的報導，而不只是將台灣放在中國議題的框架下。

針對中國近年持續在台灣周邊軍事活動，風映月表示，台海情勢受外界高度關注。她認為，台灣的重要性不僅在於地緣政治，也與全球經濟及民主、人權有關。台灣是全球重要的晶片生產地，對國際商貿與供應鏈具重大影響；另一方面，各國也應尊重國際法與國際規範，不應強迫任何國家以違背自身意願的方式生活。

● 風映月愛上台灣自然文化 盼真正理解台灣社會

說起在台的旅居經驗，風映月直言「非常喜歡台灣」。她說，除了欣賞台灣的自然環境，也對台灣社會的運作印象深刻，包括便利的大眾運輸、完善的日常生活機能，以及對外國人友善等。

研究之餘，風映月也學習中文，並利用週末走出台北，前往墾丁、台東與阿里山等地，探索不同地區的文化與宗教。她說，來台不只是工作或研究，也希望真正理解台灣社會。

「台灣的民主、生活方式、文化與宗教習俗，都值得歐洲社會進一步認識。」風映月指出，匈牙利與台灣雖然位處不同地理與文化環境，但都可以從民主制度的發展找到交流空間。

她表示，台灣在保有華人文化根源的同時發展民主制度，並逐步重視原住民族權利，也吸引不同國家的人在此生活，此社會發展經驗對歐洲而言具研究價值，希望持續透過研究、語言學習及歷史資料整理，深化台灣與中東歐之間的相互理解。