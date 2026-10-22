卓院長面臨的副署僵局 老福法、普發2萬難抗拒

65歲長者免健保、普發2萬能不副署嗎？行政院長卓榮泰雖然曾經以不副署阻擋藍白立法8次，但立法院近日通過65歲以上免健保，選前還將通過普發2萬，卓揆若再拒簽這兩大案，恐讓民進黨的年底選舉「直接送命」！

立法院近日通過《老人福利法》修正案，將全額補助4百萬名長者健保費，行政院有望在下周收到法案，並面臨是否副署的抉擇；而關係到2300萬人普發現金2萬元的《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例》草案，日前也逕付二讀並交付協商，預計將在九合一選舉投票前三讀通過，卓揆同樣也要「天人交戰」。

綠委棄權凸顯心虛

卓榮泰過去拒絕副署的8項法案，影響範圍多屬少數族群或政治攻防，但《老福法》第22條修正案直接牽動超過400萬名長者，而《特別條例》則關係到全民每人2萬元的現金發放，兩案一旦遭到行政院拒絕副署，政治衝擊完全不可與過去案例同日而語。

更耐人尋味的是，總統賴清德日前在屏東公開稱讚民進黨屏東縣長周春米推動65歲以上長者健保費補助政策，還說「這樣就妥當了」；加上12名民進黨立委委集體缺席《老福法》投票，且大多都有參選縣市長。對卓榮泰而言，此時若堅持不副署，等同在黨內選戰最後關頭自毀長城，賴總統不可能坐視。

長者投票率更高

政大教授洪永泰針對2016年總統選舉超過13萬個樣本的大數據研究顯示，台灣60歲以上長者投票率高達78.7%，比全體投票率66.3%高出12%，更比20至29歲年輕族群的52.9%高出整整25%。換言之，長者是台灣選舉中投票意志最強的族群，也是民進黨爭取中間選民最不能得罪的力量。

普發2萬的影響同樣不容小覷，弱勢族群對現金發放的感受尤為直接，若行政院執意拒絕副署，形同在選前對全體選民宣告：「我不讓你拿這筆錢。」無異於政治自殺。國民黨立委謝龍介也指出，行政院預算案中的普發1萬是今年的超徵明年發，但國民黨要的是今年稅收的大幅超徵，今年就該普發2萬、且可無須舉債。

對立法案副署有先例

其實，卓榮泰並非不懂妥協。9月11日他就副署了在野黨版的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》；立法院藍白2025年底也通過《中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算》普發1萬元，當時行政院原本也高喊違憲，但最後卓榮泰也有副署，更加凸顯副署的標準並非理性與理智，而是摻雜了政治的謀算。

卓揆恐成賴連任包袱？

賴總統若繼續讓卓榮泰以「不副署」為武器打焦土戰，固然能守住40%綠營基本盤，卻無法爭取影響連任關鍵的10至15%中間選民。2028年的連任之路，不是靠對抗在野黨就能走到終點，在台灣逐漸走向K型經濟下，必須讓大多數選民感受到，民進黨還在乎他們的日常生計。

「不副署院長」的標籤，已成卓榮泰的憲政烙印，也正在成為賴總統的政治負擔。若再不副署《老福法》與普發2萬，民進黨年底可能真的不用選了——不是因為輸不起，而是選前就已放棄了說服選民的機會。

【更多精采內容，詳見 】