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賴總統：鼓勵民間資金投入綠色運輸 布局永續航空燃料、綠色港口建設

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議開場致詞。圖／截自UDN直播畫面
賴清德總統主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議開場致詞。圖／截自UDN直播畫面

賴清德總統22日主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議。他表示，面對氣候變遷對生活與經濟帶來的衝擊，對此他提出兩大關鍵戰略。政府鼓勵民間資金，投入綠色運輸的基礎建設；另持續布局永續航空燃料與綠色港口建設，協助相關產業接軌國際，掌握淨零轉型的先機。

有關兩大關鍵戰略，賴總統說明，第一，兼顧即時應變與長期調適，守護國人健康安全。

高溫直接關係到人民的生命與健康，像是戶外工作者、獨居長者、孩童、以及慢性病患者，尤其需要政府及時提供協助。面對極端高溫常態化，必須強化政府與民間、跨部會與跨區域合作，建立主動預防、共同應變的高溫防護機制。

政府已經串聯全國超過1萬處的「涼適點」，提供民眾就近避暑的場所。有些參與的企業和店家，甚至貼心地在門口貼公告表達，只要覺得太熱不舒服，可以入內吹冷氣休息，不消費也沒有關係。

他說，上個月，環境部結合中央、地方及醫療體系共50個單位，完成台灣首次以40度極端高溫為情境的實兵演練，來檢驗熱傷害救護、弱勢關懷及重要設施的應變能力。政府將根據演練成果，進一步完善高溫防護與應變機制，並納入「第四期國家氣候變遷調適行動計畫」。

同時，政府會延續今年4月第七次會議提出的，「國土綠蔭調適戰略」，優先改善高溫、遮蔭不足的地區，讓自然綠蔭成為天然防護傘，打造更宜居、安全的生活環境。行政團隊正全面彙整各方意見，預計於年底提出「國家都市林推動計畫」。

他提到，由行政院副院長鄭麗君主持，都市林專法草案也已進入討論階段。這是一項從開放政府程序中產生的計畫與法案，由人民共同參與、共同形塑。期待以此為起點，讓台灣的都市林，從理念走向制度，從零星的努力走向全國性的行動。

第二，強化運輸系統韌性，加速綠色交通轉型。台灣是人口與產業高度集中的海島型國家，陸海空運輸，不僅是經濟發展的命脈，更是維持社會運作與防災應變的基石。

他說，在交通防災韌性上，過去東部鐵公路因天災中斷時，交通部立即啟動海運備援，維持必要的疏運，這項經驗顯示，整合不同運輸系統、建立備援機制的重要性。

接下來，要全面強化關鍵基礎設施的防護、回復能力與系統整合，確保災害來臨時，緊急救援、民生物資及重要供應鏈，都能夠保持通暢，來全方位提升運輸系統的韌性。

在綠色運輸轉型方面，市區電動大客車的普及率，已經突破四成。政府鼓勵民間資金，投入綠色運輸的基礎建設，營造友善的車輛電動化環境；下一步，把都市降溫與交通路網深度結合，來打造兼具遮蔭、舒適與安全的通行環境，鼓勵民眾多選擇步行、騎乘自行車或搭乘公共運輸。

政府也會持續布局永續航空燃料與綠色港口建設，協助相關產業接軌國際，掌握淨零轉型的先機。

綠色 布局 氣候變遷

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