賴總統：兼顧即時與長期調適 強化運輸韌性等關鍵戰略對抗氣候變遷

賴清德總統主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議開場致詞表示，面對氣候變遷對生活與經濟帶來的衝擊，國家必須提升因應能力與韌性，政府提出「兼顧即時應變與長期調適，守護國人健康安全」和「強化運輸系統韌性，加速綠色交通轉型」關鍵戰略。

賴總統指出，雖然已經入秋，但近期仍有多個縣市亮起高溫燈號，顯示氣候的考驗還沒有結束；尤其，世界氣象組織（WMO）今年9月再次發出警訊，聖嬰現象預計在未來幾個月進一步增強，並在年底達到高峰，很有可能創下歷史新高，形成「超級聖嬰」，對氣候的影響將持續到明年。

賴總統表示，隨著海面溫度與氣溫持續上升，全球都面臨著極端天氣的挑戰；聯合國也多次呼籲，極端高溫是全社會的威脅，需要政府各部門共同因應，特別要照顧脆弱族群、確保工作環境安全，及早做好高溫防護的準備。

今天的會議由環境部報告「因應全球熱浪：我國高溫調適整體推動策略」；交通部報告「運輸能源轉型與交通調適行動」。

賴總統指出，面對氣候變遷對生活與經濟帶來的衝擊，國家必須提升因應能力與韌性，對此，他提出兩大關鍵戰略：第一，兼顧即時應變與長期調適，守護國人健康安全。

賴總統指出，高溫直接關係到人民的生命與健康，像是戶外工作者、獨居長者、孩童、以及慢性病患者，尤其需要政府及時提供協助。面對極端高溫常態化，必須強化政府與民間、跨部會與跨區域合作，建立主動預防、共同應變的高溫防護機制；目前，政府已經串聯全國超過1萬處的「涼適點」，提供民眾就近避暑的場所；有些參與的企業和店家，甚至貼心地在門口貼公告表達，只要覺得太熱不舒服，可以入內吹冷氣休息，不消費也沒有關係；在這裡，他要向所有響應這項政策的民間企業和場所，致上最誠摯的感謝。

賴總統說，上個月，環境部結合中央、地方及醫療體系共50個單位，完成台灣首次以40度極端高溫為情境的實兵演練，來檢驗熱傷害救護、弱勢關懷及重要設施的應變能力；政府將根據演練成果，進一步完善高溫防護與應變機制，並納入「第四期國家氣候變遷調適行動計畫」，全面強化高溫預警、勞工防護、社區關懷與跨部會應變；同時，政府會延續今年4月第七次會議提出的，「國土綠蔭調適戰略」，優先改善高溫、遮蔭不足的地區，讓自然綠蔭成為天然防護傘，打造更宜居、安全的生活環境。

賴總統表示，行政團隊正全面彙整各方意見，預計於年底提出「國家都市林推動計畫」；同時，在行政院副院長鄭麗君的主持下，都市林專法草案也已進入討論階段。

針對強化運輸系統韌性，加速綠色交通轉型，賴總統說，過去東部鐵公路因天災中斷時，交通部立即啟動海運備援，維持必要的疏運，這項經驗讓我們看到，整合不同運輸系統、建立備援機制的重要性；接下來，政府要全面強化關鍵基礎設施的防護、回復能力與系統整合，確保災害來臨時，緊急救援、民生物資及重要供應鏈，都能夠保持通暢，來全方位提升運輸系統的韌性。

而在綠色運輸轉型方面，賴總統說，目前，市區電動大客車的普及率，已經突破四成；政府要鼓勵民間資金，投入綠色運輸的基礎建設，營造友善的車輛電動化環境；下一步，也要把都市降溫與交通路網深度結合，來打造兼具遮蔭、舒適與安全的通行環境，鼓勵民眾多選擇步行、騎乘自行車或搭乘公共運輸。

賴總統表示，這兩大戰略是相輔相成，從國人最切身的生活感受，到國家整體的經濟與交通運輸，要讓人民在極端氣候下，得到更周全的照顧；也要讓重要交通設施在面對災害時，依然能安全、穩定地運作。