批綠營濫用行政資源輔選 翁曉玲：行政中立只管小吏、不管大官

國民黨立委翁曉玲今天表示，距離年底地方選舉僅剩一個多月，民進黨政府卻屢遭質疑濫用行政資源輔選，甚至出現司法查賄「辦藍不辦綠」的雙重標準。她批評，現行行政中立法規僅約束基層公務員，卻未有效規範政務官及機關首長，形成「只管小吏、不管大官」的漏洞，呼籲儘速完善相關法制，並要求農業部針對農水署桃園管理處疑似違反行政中立、替桃園市長參選人黃世杰助選爭議提出調查報告。

翁曉玲指出，我國雖有「公務人員行政中立法」，但現行法規範未臻完整，只約束基層公務員，卻長期放任手握龐大行政資源，動輒決定國家預算與資源分配的政務官、機關首長及公設財團法人董監事等人不管，屢見這些首長官員們「假公務視察之名，行真輔選之實」，跨越行政中立紅線，令人不齒。

翁曉玲說，民主基石在於公平競爭與行政中立，國家資源絕不能變成特定政黨的私產。作為立法委員，她早已提出「政務人員法」草案，明訂政務人員行為規範，推動政務人員行政中立的相關立法，以填補目前政府人員行政中立法制漏洞。但反觀考試院銓敘部和行政院人事行政總處兩機關互踢皮球，均不願意提出法案來約束政務官員，「只管小吏、不管大官」的心態， 讓「行政中立」的規範形同真空。

翁曉玲表示，今天立院司法法制委員會中，她要求銓敘部要提出「公務機關人員違反公務人員行政中立法之案件數量及類型分析」報告，亦要求農業部對農水署桃園管理處疑似為桃園市長參選人黃世杰造勢助選、涉嫌賄選及違反行政中立的爭議案件，提出完整行政調查報告，給社會大眾一個清楚交代。

翁曉玲說，國家資源不容濫用，司法正義不容踐踏。她呼籲，所有重視民主價值的選民，看清楚民進黨政府公器私用的荒謬行徑，用手中的選票制裁行政濫權與司法雙標，共同捍衛台灣的民主與公平正義。