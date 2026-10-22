快訊

中職／G5先發公布！龍隊蔣銲拚封王、兄弟背水一戰推伍立辰初登板

公股投信「四合一」拍板 第一金持股50.3%掌主導權

與盧秀燕竹北開講前夕突遭搜索！吳子嘉批「司法追殺」絕食拒交保

聽新聞
0:00 / 0:00

政院拍板專利法修法 電腦圖像納保護標的、近似設計可合併申請

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

為因應虛擬實境、擴充實境等新興數位產業蓬勃發展，行政院會今天通過專利法部分條文修正草案，將函請立法院審議。修法將電腦圖像及圖形化使用者介面可單獨為設計專利保護標的，並增訂近似設計合案申請制度，放寬設計專利的優惠期期間為12個月、設計專利核准審定後得申請分割。

行政院長卓榮泰表示，運用數位技術的圖像設計愈加多元，參考國際設計保護趨勢，為利專利布局及產業發展，因此推動此次修法。他提到，本次修法包含1項修正、1項增訂、3項放寬等5項重要原則，本案送請立法院審議後，請經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

針對修法重點， 第一，因應虛擬實境、擴充實境等數位科技設計的多元化，修法鬆綁現行設計須應用於「物品」如顯示裝置的限制，修正「電腦圖像」及「圖形化使用者介面」可單獨為設計專利保護標的，切合產業發展趨勢。

第二，修法因應設計產業為避免被仿造，常以多個近似設計保護產品，參考海牙協定、歐盟、美國等國際立法例，鬆綁現行「一設計一申請案」原則，允許「二個以上近似之設計得以一件申請案」提出，符合產業需求，並簡便申請程序。

第三，修法將設計專利的優惠期期間，由現行6個月放寬為12個月，可與國際接軌，並讓申請人於公開發表或展示產品後，就該公開事實不會喪失新穎性或創作性，仍有機會獲准專利。

第四，修法放寬設計專利於核准審定書送達後3個月內，也可以提出分割申請，讓申請人有更充裕的時間，進行彈性的設計專利布局。

第五，修法針對專利權利歸屬的私法爭議，可能發生於承攬、冒名申請、出資聘請研發等情形，爭議當事人有達成協議者，均可申請變更權利人名義。

修法 專利 圖像 卓榮泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

強化乘客安全！交通部納管叫車平台、開放1車多車隊 最快11月上路

卓榮泰拍板永續政策綱領修正 增設循環經濟專案小組

TISA 租稅優惠2.0來了！政院拍板每年最高2.4萬元可扣所得

政院拍板TISA租稅優惠2.0 每年最高享2.4萬元免稅額

相關新聞

檢調搜索吳子嘉辦公室及住處 國民黨團轟：司法干預選舉

新竹地檢署今天上午指揮調查局人員，赴台北市搜索美麗島電子報董事長吳子嘉的辦公室及住處。國民黨團書記長許宇甄痛批，選舉腳步越來越近，民進黨政府的司法動作卻越來越大，難道台灣民主已經走到必須靠司法搜索來決定政治勝負的地步？民進黨究竟還要讓人民對司法失望多少次？

65歲以上免健保費背後代價！立院搶發老人紅包 為何反釀弱勢醫療大洞？

立法院三讀通過《老人福利法》，未來將在排富前提下，由中央統一補助年滿六十五歲以上長輩健保費。 但這項修法可能反而衝擊中低收入長輩醫療權益，同時增加保費負擔的不公現象。

賴總統：鼓勵民間資金投入綠色運輸 布局永續航空燃料、綠色港口建設

賴清德總統22日主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議。他表示，面對氣候變遷對生活與經濟帶來的衝擊，對此他提出兩大關鍵戰略。政府鼓勵民間資金，投入綠色運輸的基礎建設；另持續布局永續航空燃料與綠色港口建設，協助相關產業接軌國際，掌握淨零轉型的先機。

賴總統：兼顧即時與長期調適 強化運輸韌性等關鍵戰略對抗氣候變遷

賴清德總統主持國家氣候變遷對策委員會第九次會議開場致詞表示，面對氣候變遷對生活與經濟帶來的衝擊，國家必須提升因應能力與韌性，政府提出「兼顧即時應變與長期調適，守護國人健康安全」和「強化運輸系統韌性，加速綠色交通轉型」關鍵戰略。

批綠營濫用行政資源輔選 翁曉玲：行政中立只管小吏、不管大官

國民黨立委翁曉玲今天表示，距離年底地方選舉僅剩一個多月，民進黨政府卻屢遭質疑濫用行政資源輔選，甚至出現司法查賄「辦藍不辦綠」的雙重標準。她批評，現行行政中立法規僅約束基層公務員，卻未有效規範政務官及機關首長，形成「只管小吏、不管大官」的漏洞，呼籲儘速完善相關法制，並要求農業部針對農水署桃園管理處疑似違反行政中立、替桃園市長參選人黃世杰助選爭議提出調查報告。

政院拍板專利法修法 電腦圖像納保護標的、近似設計可合併申請

為因應虛擬實境、擴充實境等新興數位產業蓬勃發展，行政院會今天通過專利法部分條文修正草案，將函請立法院審議。修法將電腦圖像及圖形化使用者介面可單獨為設計專利保護標的，並增訂近似設計合案申請制度，放寬設計專利的優惠期期間為12個月、設計專利核准審定後得申請分割。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。