政院拍板專利法修法 電腦圖像納保護標的、近似設計可合併申請

為因應虛擬實境、擴充實境等新興數位產業蓬勃發展，行政院會今天通過專利法部分條文修正草案，將函請立法院審議。修法將電腦圖像及圖形化使用者介面可單獨為設計專利保護標的，並增訂近似設計合案申請制度，放寬設計專利的優惠期期間為12個月、設計專利核准審定後得申請分割。

行政院長卓榮泰表示，運用數位技術的圖像設計愈加多元，參考國際設計保護趨勢，為利專利布局及產業發展，因此推動此次修法。他提到，本次修法包含1項修正、1項增訂、3項放寬等5項重要原則，本案送請立法院審議後，請經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

針對修法重點， 第一，因應虛擬實境、擴充實境等數位科技設計的多元化，修法鬆綁現行設計須應用於「物品」如顯示裝置的限制，修正「電腦圖像」及「圖形化使用者介面」可單獨為設計專利保護標的，切合產業發展趨勢。

第二，修法因應設計產業為避免被仿造，常以多個近似設計保護產品，參考海牙協定、歐盟、美國等國際立法例，鬆綁現行「一設計一申請案」原則，允許「二個以上近似之設計得以一件申請案」提出，符合產業需求，並簡便申請程序。

第三，修法將設計專利的優惠期期間，由現行6個月放寬為12個月，可與國際接軌，並讓申請人於公開發表或展示產品後，就該公開事實不會喪失新穎性或創作性，仍有機會獲准專利。

第四，修法放寬設計專利於核准審定書送達後3個月內，也可以提出分割申請，讓申請人有更充裕的時間，進行彈性的設計專利布局。

第五，修法針對專利權利歸屬的私法爭議，可能發生於承攬、冒名申請、出資聘請研發等情形，爭議當事人有達成協議者，均可申請變更權利人名義。