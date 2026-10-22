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竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢調今搜索吳辦公室、住處

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檢調搜索吳子嘉辦公室及住處 國民黨團轟：司法干預選舉

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
針對美麗島電子報董事長吳子嘉住處及辦公室遭搜索，國民黨團書記長許宇甄質疑，難道台灣民主已經走到必須靠司法搜索來決定政治勝負的地步？聯合報系資料照
針對美麗島電子報董事長吳子嘉住處及辦公室遭搜索，國民黨團書記長許宇甄質疑，難道台灣民主已經走到必須靠司法搜索來決定政治勝負的地步？聯合報系資料照

新竹地檢署今天上午指揮調查局人員，赴台北市搜索美麗島電子報董事長吳子嘉的辦公室及住處。國民黨團書記長許宇甄痛批，選舉腳步越來越近，民進黨政府的司法動作卻越來越大，難道台灣民主已經走到必須靠司法搜索來決定政治勝負的地步？民進黨究竟還要讓人民對司法失望多少次？

許宇甄表示，從台東、花蓮到新竹，接連出動檢調搜索、偵辦政治相關案件，如今連吳子嘉的住處與辦公室都遭搜索。短短三天，接連發生高度敏感的政治搜索案件，檢調究竟掌握什麼重大事證？為何選在這個時間點採取行動？相關搜索是否具有充分必要性？人有權要求檢調說明，也有權質疑司法是否受到政治因素影響。

許宇甄指出，民進黨說要捍衛民主，卻讓台灣社會一次又一次陷入司法政治化的爭議。政治人物可以提告，媒體可以批評，人民可以選擇，但當國家強制力頻繁出現在政治競爭現場，民主自由就面臨嚴峻考驗。難道民進黨對自己的施政與選情如此沒有信心，連不同聲音都容不下？

許宇甄強調，司法應該保護人民的權利，維護社會公平，絕不能讓任何政黨拿來對付政治對手。檢調必須嚴守政治中立，說清楚每一起搜索的法律依據與必要性，讓社會相信司法辦案不分藍綠。選舉可以有輸贏，司法不能失去公正，更不能藉由司法踐踏民主。當人民開始害怕說真話，當司法搜索的陰影籠罩選舉，台灣民主就已經蒙塵。

吳子嘉 檢調 司法 許宇甄

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