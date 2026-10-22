【專家之眼】從法國學潮到印度蟑螂運動 年輕人為何憤怒？

法國最近爆發數十年來罕見的學生抗議潮，從巴黎郊區一所高中開始，迅速蔓延全國，超過千所學校受到影響。學生抗議教師不足、教室擁擠、校舍老舊，以及升學制度帶來的壓力。10月17日更有數十萬人上街，部分地區發生警民衝突。原本單純的教育抗議，逐漸演變為對政府施政的全面不滿。

印度也出現「蟑螂運動」。起因是司法高層以蟑螂形容失業青年，引發年輕人憤怒。他們索性成立「蟑螂人民黨」，從抗議考試洩題、教育不公，擴大到質疑選舉制度及政府治理。印度經濟持續成長，許多大學畢業生卻找不到工作，年輕人逐漸失去對政府的信任。

過去社會告訴年輕人，只要認真讀書、努力工作，就能改善生活。如今這套公式逐漸失靈。學歷普及使文憑貶值，房價上漲遠超過薪資成長，穩定工作愈來愈難找，人工智慧又開始威脅原本被視為安全的白領職位。

更令人沮喪的是世代間的財富差距。上一代在經濟快速成長時購屋、累積資產，年輕人即使擁有更高學歷、更好的科技能力，也未必負擔得起一間房子。當資產增值速度遠超過勞動所得的成長，家庭背景的重要性便逐漸超過個人努力。

台灣股市因AI熱潮屢創佳績，出口與企業獲利表現亮眼，但經濟成長的成果並未平均分配。科技業高薪人才與一般服務業、傳統產業員工之間，所得差距持續擴大。年輕人每天看到新聞報導股市上漲，自己的薪水卻追不上房租與生活費，難免懷疑經濟繁榮究竟與自己有何關係。

高房價問題尤其嚴重。即使政府推出新青安貸款，對缺乏家庭資助的年輕人而言，頭期款仍是一道難以跨越的門檻。貸款年限延長，也意味著更長時間的負債。有人選擇不買房、不結婚、不生小孩，表面上是個人選擇，背後往往有沉重的經濟考量。

教育制度同樣值得檢討，國內大學錄取率提高，學歷與就業市場的連結卻未同步改善。部分大學畢業生從事與所學無關的工作，企業又抱怨找不到人才。政府大力推動AI教育，但有多少學校真正教會學生運用AI解決問題？有多少青年具備面對產業轉型的能力？

台灣朝野政黨熱衷爭奪青年選票，政策卻經常停留在補助、津貼與短期優惠。選舉時承諾居住正義、提高薪資、改善教育，選後又陷入政治攻防。青年需要的長期制度改革，往往因缺乏立即的選票效果而被擱置。

更值得警惕的是，台灣正快速邁入超高齡社會。高齡人口增加，長照、醫療與退休支出勢必持續上升。這些支出有其必要，但若政府缺乏完整的財政規劃，未來負擔終究會落到人數愈來愈少的工作世代身上。

法國學生走上街頭，印度青年戴上蟑螂面具，提醒各國政府，年輕人的不滿可能長期累積，直到某件看似不起眼的事情引爆。抗議中的暴力行為應受法律約束，但政府若只忙著譴責示威者，忽略背後的結構性困境，衝突恐怕還會重演。

台灣需要重新檢討教育與就業的銜接、住宅政策、薪資成長及世代間的財政分配。尤其AI帶來的經濟紅利，應有更多資源用於培養青年能力、協助產業轉型，讓經濟成長真正轉化為改善生活的機會。

年輕人對政治冷漠，未必代表他們滿意現狀，也可能是對現有政黨都失去期待。當努力看不到成果、投票看不到改變，社會便容易滋生犬儒與憤怒。

法國與印度已經發出警訊，台灣政治人物應該認真思考，究竟要留給下一代多少機會、多少債務，以及一個什麼樣的未來？若只顧眼前的政治利益，等到年輕人也走上街頭，恐怕已經太遲。