跨境鎮壓頻傳 卓榮泰：請檢警調專案保護參選人

近日疑似跨境鎮壓事件頻傳，行政院長卓榮泰今天指示，檢警調應將各參選人及相關人士人身安全列為專案保護，藉以遏止重大事件發生，同時也要對身分不明或可疑的境外來台人士等提高情資掌握。

新北地檢署近日偵結相聲演員黃逸豪遭境外人士出資策劃假車禍傷害案，依涉犯重傷害未遂、違反個資法等罪嫌起訴5人；香港幫派成員廖港發今年7月間毆打印太戰略智庫執行長矢板明夫案，中檢10月初也依組織犯罪等罪將其起訴。

面對近日疑似跨境鎮壓事件頻傳，行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，近來發生數起疑似跨境鎮壓相關事件，事因背景皆與支持民主言論、批評極權獨裁，以及反制認知作戰等行為相關，請檢警調對於身分不明或可疑的境外來台人士，以及與其接觸的本國人士、組織團體，充分瞭解其動向，提高情資掌握，避免治安事件發生。

卓榮泰說，距離九合一選舉僅剩一個多月，針對各參選人及相關人士的人身安全，請檢警調列為專案保護，以期有效遏止重大事件發生。

卓榮泰表示，中央各部會、地方政府首長、副首長，以及主要層級以上人士，因公務需要，與國外接觸日益頻繁，出訪行程日益增多，但請務必在出國前通報外交部，讓外交部提前了解，並於必要時告知出國應注意事項，上開人員如要前往更敏感的國家或地區，也必須向大陸委員會通報，才能有效保護各級首長人身安全，以及公務機密性。

外界關注修法因應跨境鎮壓的進度，李慧芝說，從事或是協助境外敵對勢力進行跨國鎮壓，必須負起相當刑事責任，政府目前正研議修正反滲透法，未來民眾若接受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事跟監、騷擾、威脅等行為，修法將有更具體、更明確的規範，而待修法程序完備後就會儘速將草案送至立法院。