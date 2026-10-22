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立委指參選人租國有地未標租 農業部：會檢討

中央社／ 台北22日電

民眾黨立委陳昭姿今天指出，民進黨桃園市長參選人黃世杰租用國有地造勢，該地年租金高於標準，卻未經公開標租。農業部次長黃昭欽表示，在法規方面沒有考慮到長約、短約，後續會檢討。

立法院司法及法制委員會今天上午邀請銓敘部、法務部、農業部就「公務機關與公務人員於選舉期間違反公務人員行政中立法查辦情形」進行專題報告，並備質詢。

陳昭姿質詢時指出，黃世杰3日舉辦競選總部成立大會活動的場地，屬於農業部農田水利署的土地，2天租金是新台幣8萬1700元、該地年租金高達1490萬元，根據農田水利非事業用不動產活化收益辦法第19條規定，年租金未達15萬元不用公開招標，而非2天租金未達15萬元；民進黨立委莊瑞雄則詢問，短租土地的程序與制度是否尚未完備。

黃昭欽回應，農水署或者所屬的事業處，基本上都是屬於公務機關，絕對不會只租給特定政黨，任何人來租都可以租。

黃昭欽也表示，今年4月份才從桃園市政府取得這塊土地，現在也有一個委託案要進行長期租約的規劃，在這個節骨眼上，民眾來申請臨時租用，就依據現有的租用原則處理，在租用原則處理的法規上，確實可能沒有考慮到長約、短約的部分，後續會做檢討。

國有地 農業部 立委

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