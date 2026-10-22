快訊

強颱薔琵逼近…估傍晚本島全納陸警範圍 周六凌晨離台灣最近不排除登陸

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢調今搜索吳辦公室、住處

聽新聞
0:00 / 0:00

長者健保費補助爭議 台灣前進陣線全台串連宣講

中央社／ 台北22日電

台灣前進陣線今天說，立法院修正「老人福利法」有條件補助長者健保費，是犧牲年輕世代、劫貧濟富，今天起啟動全台串連，參選人上街頭宣講。對此，人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩說，台灣前進陣線的說法才會造成世代對立，他願公開辯論，追求健保改革方案。

立法院會三讀通過「老人福利法」第22條條文，明訂近一年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的相對經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費。

時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨等小黨與無黨籍參選人聯合組成，投入2026年地方選舉的台灣前進陣線，上午召開「背叛年輕世代、遺棄弱勢長者，民眾黨出來辯論」記者會，宣告啟動這項全台串連行動。

台灣前進陣線表示，國民黨與台灣民眾黨選擇在選前1個多月倉促通過老人福利法，就是為了選票，但是每年數百億的預算財源在哪，至今沒有任何說明。

台灣前進陣線指出，這項補助規模龐大，且隨著長輩人口增加只會越來越高。原本國內已有14個縣市編列預算補助長輩健保費，修法後大多改由中央支付，中央沒有新財源，只能擠壓現有預算，最先受影響的是長照、身障、兒少保護與托育。

台灣前進陣線認為，這項修法加深世代對立。長輩真正需要的，是更完善的長照資源、更良好的醫療品質，不是每個月幾百塊的健保費補助。作為真正第三勢力，會持續堅守世代正義的精神，為年輕世代發聲，因此啟動全台串連，盼透過宣講，讓更多人意識到問題的嚴重。

同一時間，蘇偉碩在立法院舉行記者會表示，對年輕世代來說，老人也是家人。老福法修法，由政府分配全國稅收金額1%左右，補助老人健保費，比老人自己繳納，更有所得重分配的效果。

蘇偉碩說，修法後，行政院說未來得增加預算支應，衛福部說會造成青壯年保費增加，兩者說法相互矛盾，政府應給出明確答案，不能以認知作戰、兩面包牌方式，造成世代對立。

蘇偉碩說，台灣前進應提出更快、更好的修法提案，他願以公開辯論方式進行討論，追求進一步向前改革健保的建設性方案，而非激化社會對立、造成世代仇恨。

健保費 長者 補助

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老福法修法影響低收長輩福利 政院再喊話立院三思而後行

贊不贊成65歲免健保費？柯文哲點名參選縣市長9綠委「出來回應」

議員追問是否支持長者健保中央埋單 周春米批立院修法「貽笑國際」

長者健保 卓揆避答是否副署

相關新聞

檢調搜索吳子嘉辦公室及住處 國民黨團轟：司法干預選舉

新竹地檢署今天上午指揮調查局人員，赴台北市搜索美麗島電子報董事長吳子嘉的辦公室及住處。國民黨團書記長許宇甄痛批，選舉腳步越來越近，民進黨政府的司法動作卻越來越大，難道台灣民主已經走到必須靠司法搜索來決定政治勝負的地步？民進黨究竟還要讓人民對司法失望多少次？

蔡明彥：中共跨境鎮壓升溫 已鎖定特定黑幫一些具體名單

喜劇演員黃逸豪遭車撞傷，檢警查出是對岸策畫假車禍的境外鎮壓案件。國安局長蔡明彥表示，中共跨境鎮壓有升溫趨勢，手法也翻新，國安單位已經掌握具體的幫派，警方將展開加強掃蕩，國安局也支持修訂「反滲透法」等法規來反制跨境鎮壓。

沈伯洋拋股市與颱風假脫鉤 政院：未來可研議 當前防颱整備最重要

薔琵颱風逼近，民進黨台北市長沈伯洋拋出股市運作與颱風假脫鉤。行政院指出，院長卓榮泰過去在備詢時說過，颱風跟股市是否脫鉤，是未來可研議的方向，相關意見持續蒐集中，但當前最重要的還是防颱整備。

爭取公教選務人員補假2日 張智倫：中選會允今年地方選舉實施

11月28日地方公職人員選舉，全國預計設置1萬8244個投票所，加上全國性公民投票，將動員30萬名選務工作人員。國民黨立委張智倫今日表示，提升選務人員待遇，是民主持續進步的重要一環，要求行政院「給假、給錢」，成功促成「選務人員補假2日」，另外中選會「調升選務人員工作費」草案仍待行政院核定。

65歲以上免健保費背後代價！立院搶發老人紅包 為何反釀弱勢醫療大洞？

立法院三讀通過《老人福利法》，未來將在排富前提下，由中央統一補助年滿六十五歲以上長輩健保費。 但這項修法可能反而衝擊中低收入長輩醫療權益，同時增加保費負擔的不公現象。

政院拍板專利法修法 電腦圖像納保護標的、近似設計可合併申請

為因應虛擬實境、擴充實境等新興數位產業蓬勃發展，行政院會今天通過專利法部分條文修正草案，將函請立法院審議。修法將電腦圖像及圖形化使用者介面可單獨為設計專利保護標的，並增訂近似設計合案申請制度，放寬設計專利的優惠期期間為12個月、設計專利核准審定後得申請分割。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。