長者健保費補助爭議 台灣前進陣線全台串連宣講

台灣前進陣線今天說，立法院修正「老人福利法」有條件補助長者健保費，是犧牲年輕世代、劫貧濟富，今天起啟動全台串連，參選人上街頭宣講。對此，人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩說，台灣前進陣線的說法才會造成世代對立，他願公開辯論，追求健保改革方案。

立法院會三讀通過「老人福利法」第22條條文，明訂近一年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的相對經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費。

時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨等小黨與無黨籍參選人聯合組成，投入2026年地方選舉的台灣前進陣線，上午召開「背叛年輕世代、遺棄弱勢長者，民眾黨出來辯論」記者會，宣告啟動這項全台串連行動。

台灣前進陣線表示，國民黨與台灣民眾黨選擇在選前1個多月倉促通過老人福利法，就是為了選票，但是每年數百億的預算財源在哪，至今沒有任何說明。

台灣前進陣線指出，這項補助規模龐大，且隨著長輩人口增加只會越來越高。原本國內已有14個縣市編列預算補助長輩健保費，修法後大多改由中央支付，中央沒有新財源，只能擠壓現有預算，最先受影響的是長照、身障、兒少保護與托育。

台灣前進陣線認為，這項修法加深世代對立。長輩真正需要的，是更完善的長照資源、更良好的醫療品質，不是每個月幾百塊的健保費補助。作為真正第三勢力，會持續堅守世代正義的精神，為年輕世代發聲，因此啟動全台串連，盼透過宣講，讓更多人意識到問題的嚴重。

同一時間，蘇偉碩在立法院舉行記者會表示，對年輕世代來說，老人也是家人。老福法修法，由政府分配全國稅收金額1%左右，補助老人健保費，比老人自己繳納，更有所得重分配的效果。

蘇偉碩說，修法後，行政院說未來得增加預算支應，衛福部說會造成青壯年保費增加，兩者說法相互矛盾，政府應給出明確答案，不能以認知作戰、兩面包牌方式，造成世代對立。

蘇偉碩說，台灣前進應提出更快、更好的修法提案，他願以公開辯論方式進行討論，追求進一步向前改革健保的建設性方案，而非激化社會對立、造成世代仇恨。