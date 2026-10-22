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爭取公教選務人員補假2日 張智倫：中選會允今年地方選舉實施

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委張智倫。聯合報系資料照
國民黨立委張智倫。聯合報系資料照

11月28日地方公職人員選舉，全國預計設置1萬8244個投票所，加上全國性公民投票，將動員30萬名選務工作人員。國民黨立委張智倫今日表示，提升選務人員待遇，是民主持續進步的重要一環，要求行政院「給假、給錢」，成功促成「選務人員補假2日」，另外中選會「調升選務人員工作費」草案仍待行政院核定。

張智倫指出，依「公職人員選舉罷免法」第58條、第59條規定，各投開票所設置主任管理員、主任監察員、管理員及監察員，其中主任管理員及3分之1以上管理員須為現任公教人員，且主任監察員須為現任或曾任公教人員。由於選務工作時間長、責任重、壓力大，且都在假日舉行，公教人員及教師意願下降，導致地方選務人力招募困難。

張智倫說，為改善選務人員工作待遇、避免人力吃緊，他在今年5月審查中選會預算時提出主決議表示，要求中選會一個月內協同行政院人事行政總處、教育部及地方政府，針對今年地方公職人員選舉投開票所工作人員工作費支給標準、公教人員補休2日、教師補假2日及代課鐘點費核支等事項，提出具體方案並報請行政院核定。

中選會10月12日回覆張智倫國會辦公室說明，自115年地方公職人員選舉起，中央及地方公職人員定期選舉，選務工作人員投票日後准予補假2日；調整工作費草案經中選會審議通過，已於9月29日函報請行政院核定。此外，教育部也通函各級學校重申，教師選務公假期間應核支代課鐘點費。

張智倫表示，「給假、給錢」才能穩定選務人力、提高招募誘因，他也會持續緊盯工作費調整案的核定進度，督促行政院加速辦理，讓各項措施得以落實，保障基層選務人員權益，也讓未來選務工作順利推動。

公教 中選會 張智倫

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