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TISA推2.4萬免稅額優惠 金管會拚後年報稅適用

中央社／ 台北22日電

行政院今天拍板TISA新階段3項租稅優惠方向，備受關注的免稅額優惠部分確認是民眾本人、配偶以及受其撫養的未成年子女，每年提撥至帳戶金額，在新台幣2.4萬元額度內，得自當年綜合所得總額減除；年滿60歲提領者免稅，或是持有專戶滿30年者一樣可以免稅。

金管會表示，力拚明年完成修法、後年報稅時適用。

金管會與集保結算所2025年7月推出長期理財機制台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），主打低門檻、低成本與專家嚴選，TISA級別基金每月最低申購金額門檻只要新台幣1000元。金管會今天在行政院會臨時動議時報告TISA新階段制度，將祭出租稅優惠吸引更多民眾開戶。

新階段TISA賦稅優惠由金管會與財政部共同研議，包含一，民眾本人、配偶以及受其撫養的未成年子女，每年提撥至帳戶金額，在新台幣2.4萬元額度內，得自當年綜合所得總額減除；二，為符合國人退休準備，參考勞工退休金條例精神，年滿60歲提領者免稅，或是持有專戶滿30年者一樣可以免稅，鼓勵長期投資，培養資產管理素養。

三，若專戶持有者不幸死亡、重大疾病、重大變故等，也可以比照以上條件免稅。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中指示，金管會應就第二階段優惠方案儘速研擬評估報告，將證券投資信託及顧問法修法草案儘速報請政院審議，早日完成修法。

至於修法程序預估多久，優惠何時能夠落實，金管會副主委莊琇媛在院會後記者會表示，目前正在做稅式支出評估，若屆時財政部無意見，還需送至行政院審查，通過後就會進行後續立法程序。

對於調查顯示逾7成民眾從未聽過TISA，第二階段優惠是否能帶動更多戶數，莊琇媛說，目前沒有稅賦優惠，只是經理費率以及手續費優惠就有27萬人參與，相信第二階段有稅賦優惠，開戶數應會有所增長。

已開戶民眾若要適用TISA第二階段租稅優惠議題，金管會表示，TISA第一階段用戶可以重新開戶藉以使用TISA第二階段，也可以透過簡易轉換程序直接接軌，是雙軌進行。

免稅額 免稅 TISA

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