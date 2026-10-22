中共涉跨境鎮壓 綠籲朝野強化國安法案

相聲演員黃逸豪遭境外人士出資策畫假車禍撞傷，新北地檢署日前起訴多人。民進黨立法院黨團今天表示，中國跨境鎮壓目的就是殺一儆百，讓人噤聲，製造社會中的恐懼與不穩定，呼籲朝野共同通過強化國安及反制跨境鎮壓的法案。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，境外人士涉嫌出資策劃，透過國內不法分子跟監、蒐集個資，甚至蓄意製造車禍傷人，手段惡劣，令人髮指。無論幕後主使者來自何方，司法機關都應徹查到底，追究所有涉案人員的法律責任，絕不能讓暴力分子逍遙法外。

許宇甄指出，國民黨團總召傅崐萁已公開譴責暴力，表達支持司法嚴查的立場，國民黨團也願意正面回應黃逸豪對完善法制的期待。面對跨境暴力威脅，朝野應共同檢視現行國安及刑事法制，補強跨境犯罪追查、境外資金流向與幕後指使者的究責機制，讓執法機關有充分的法律工具保護人民。

相聲演員黃逸豪9月遭車撞傷，新北檢警查出中共人士涉跨境策劃假車禍阻止其演出，並依重傷害未遂等罪起訴5人並求處重刑。國民黨團總召傅崐萁昨天發表聲明譴責暴力，但被黃逸豪質疑，通篇聲明未提跨境鎮壓的立法問題，要傅崐萁趕快跟上，把跨境鎮壓法生出來，寫得完善一點，不要問題一大堆。

民進黨團書記長范雲上午出席黨團輿情回應記者會時表示，傅崐萁正是帶領藍白阻撓國安法案高達1347次的人，從過去言行，傅崐萁似乎並不在意強化國安。

范雲說，強化國安就是強化每個人的言論自由，跨國鎮壓已是全球關注的議題。國際組織「自由之家」統計過去10年的資料，中國就是全球跨國鎮壓的第一名，占了1/4案例，台灣首當其衝受害，包括副總統蕭美琴、政治評論員矢板明夫及香港歌手何韻詩等人，都是曾經發生的案例。

范雲指出，中國的跨境鎮壓的目的就2個，一方面要殺一儆百，讓人噤聲，從此不敢再罵中共總書記習近平，另一方面是製造社會中的恐懼與不穩定。為此，當然要公開譴責、表達立場，也要強化反制的機制，包含法制化作業，加拿大、英國及美國國會都正在討論，美國政府部門也已強化相關的行政作為，台灣也應有跨部會的合作，還有海外的行動。

范雲說，呼籲國內應有跨黨派的合作行動，在野黨不要再像過去阻撓強化國安的法案，不要口頭說，卻不願意用聲明及用法案制止。

黨團幹事長莊瑞雄指出，批評習近平就遭受人身攻擊，在台灣社會是不被容許的。台灣是一個高度言論自由的國家，元首你愛怎麼批評，只要提出的是合理的、是有據的，台灣社會沒有任何一個政黨會跟你講說是不行的，言論自由是台灣社會的底線。

莊瑞雄說，民進黨團肯定傅崐萁願意站出來譴責暴力，嘴巴講不能接受，就應共同把制度缺漏補起來，傅崐萁身為國民黨團總召，是有能力來促成修法提案通過。