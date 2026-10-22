政院提專利法修法 簡化申請符合數位發展趨勢

行政院會今天通過「專利法」部分條文修正草案，簡化申請人的申請程序，以符合數位科技發展趨勢及實務需求，有助設計產業發展。

「專利法」部分條文修正草案，將送立法院審議。經濟部此次提出修法重點有5項，包括1項修正、1項增訂、3項放寬。

草案修正電腦圖像及圖形化使用者介面可單獨為設計專利保護標的，將電腦圖像及圖形化使用者介面擬制為物品，得單獨作為設計專利保護之標的，以切合產業發展趨勢。此外，將參考海牙協定、歐盟、美國等國際立法例，增訂「近似設計合案申請」設計專利制度，並配套修正其更正、舉發等相關規定。

3項放寬部分，第1，設計專利的優惠期期間由現行6個月修正放寬為12個月。第2，放寬設計專利核准審定後得申請分割，由現行應於原申請案再審查審定前申請分割，放寬為於原申請案或再審查的核准審定書送達後 3個月內，亦得提出分割申請，並配套修正不予專利事由及舉發事由。

第3，放寬得申請變更權利人名義的權利歸屬爭議的情形。實務上，專利申請權或專利權歸屬爭執所涉之私法關係或糾紛，不僅限於僱傭關係，亦可能為承攬、冒名申請等情形，放寬真正權利人循民事途徑解決爭議，得向專利專責機關申請變更權利人名義的情形，並增訂相關配套規定。

此外，草案另增訂過渡條款，配合舉發事由的刪除，明定對此次修正條文施行前的專利權提起舉發處理；明定申請案適用此次修正設計專利申請案優惠期、近似設計合案申請制度及申請分割期限之情形。

行政院發言人李慧芝於院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰指示，此案送請立法院審議後，請經濟部積極與朝野各黨團溝通協調，早日完成修法。至於修法是否與美國啟動337調查有關，李慧芝表示，兩者沒有關係。