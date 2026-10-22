政院拍板TISA租稅優惠2.0 每年最高享2.4萬元免稅額

行政院會今天拍板台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠，行政院長卓榮泰指出，民眾本人、配偶以及受其撫養的未成年子女，每年提撥至帳戶金額，在2.4萬元額度內得自當年綜合所得額總額減除；年滿60歲或是持有專戶滿30年提領免稅，並要求金管會盡速提出投信投顧法修法草案。

行政院發言人李慧芝轉述指出，卓榮泰說明，在全力推動亞洲資產管理中心的同時，政府也在落實普惠經濟。金管會自去年7月開始推動個人投資儲蓄帳戶，也就是TISA第一階段的制度，引導民眾養成中長期投資習慣。

卓榮泰表示，目前TISA帳戶開戶已經超過27萬人。後續因應人口高齡化的社會趨勢，也建構退休儲蓄的第三支柱，培養國人中長期投資理財紀律，行政院要求金管會與財政部研擬第二階段租稅優惠TISA方案，鼓勵國人及早累積退休資產。

卓榮泰指出，因此在第二階段，提出民眾本人、配偶及受其撫養的未成年子女，每年提撥至TISA帳戶金額，於2.4萬元額度內，得自當年度的綜合所得總額來減除，另為符合國人退休準備，未來將參考勞工退休金條例的精神，年滿60歲後提領者可以免稅，或對於持有專戶滿30年者，應一樣可以免稅，以用來鼓勵長期投資及培養國人資產管理的素養；對於TISA專戶所有者，如不幸遭遇到死亡或罹患重大疾病，或者遭受重大變故等等特定事由者，也可比照以上的條件予以免稅。

卓榮泰指示，請金管會就第二階段租稅優惠TISA方案儘速研擬評估報告，並且將證券投資信託及顧問法修法草案儘速報請行政院審議，希望能夠早日修法完成，將優惠措施能夠落實。