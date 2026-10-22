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沈伯洋拋股市與颱風假脫鉤 政院：未來可研議 當前防颱整備最重要

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

薔琵颱風逼近，民進黨台北市長沈伯洋拋出股市運作與颱風假脫鉤。行政院指出，院長卓榮泰過去在備詢時說過，颱風跟股市是否脫鉤，是未來可研議的方向，相關意見持續蒐集中，但當前最重要的還是防颱整備。

針對停班課議題，沈伯洋上午受訪時表示，台北是金融重鎮、有股市，台北市能否把股市跟停止上班上課脫鉤？這大家能去思考，是否個別設下標準？但現在比較重要的是，先做好防颱準備。

行政院發言人李慧芝指出，卓揆過去在備詢時說過，颱風跟股市是否脫鉤，是未來可研議的方向，相關意見持續蒐集中，但當前最重要的還是防颱整備。

針對台北市曾放颱風整備假，李慧芝說，天然災害停止上班及上課作業辦法第4條跟第9條，停班停課有非常明確客觀的發布標準。中央氣象署會定時把颱風動態和最新風雨預報提供給各地方政府跟災防中心參考，也會保持密切聯繫。

李慧芝表示，各地方政府會因地制宜，就共同生活圈發布結果與時機。這個制度行之有年，相信各地方政府會依據相關標準進行裁量。

氣象署長呂國臣說，此次颱風是秋颱，通常會給北部、東北部帶來比較大的風雨。台北市是盆地地形，陽明山、大屯山系可能會下豪雨，而氣象署預報採滾動式，會把即時資料提供給各個縣市政府做停班停課參考，資料基本上是暢通的。

沈伯洋 颱風假 颱風

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