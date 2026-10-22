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蔡明彥：中共跨境鎮壓升溫 已鎖定特定黑幫一些具體名單

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局長蔡明彥表示，中共跨境鎮壓有升溫趨勢，手法也翻新，國安單位已經掌握具體的幫派，警方將展開加強掃蕩，國安局也支持修訂「反滲透法」等法規來反制跨境鎮壓。記者曾學仁／攝影
國安局長蔡明彥表示，中共跨境鎮壓有升溫趨勢，手法也翻新，國安單位已經掌握具體的幫派，警方將展開加強掃蕩，國安局也支持修訂「反滲透法」等法規來反制跨境鎮壓。記者曾學仁／攝影

喜劇演員黃逸豪遭車撞傷，檢警查出是對岸策畫假車禍的境外鎮壓案件。國安局蔡明彥表示，中共跨境鎮壓有升溫趨勢，手法也翻新，國安單位已經掌握具體的幫派，警方將展開加強掃蕩，國安局也支持修訂「反滲透法」等法規來反制跨境鎮壓。

民進黨立委林楚茵在外交國防委員會質詢指出，根據媒體報導，有退休香港警察組成「影子警網」的間諜組織，4度來台鎖定監控民進黨立委沈伯洋，甚至串聯台灣黑幫恫嚇、監控台灣人。

警政署長張榮興說，警方已經注意到相關案件，還在溯源偵查中，包括相關背景或在地協力者、徵信業者，全部都在警方掌握中，執行者雖然已經捕獲，但重要的還是背後的影武者。

另一方面，喜劇演員黃逸豪遭車撞傷，檢警查出是對岸買通台灣人士策畫假車禍的境外鎮壓案件。

國安局長蔡明彥表示，中共對外跨境鎮壓有升溫的趨勢，手法也開始出現變化，除了過去的跟監或是暴力脅迫，為了規避我方法律也開始出現一些其他的騷擾行為，包括最近大家在關注的製造假車禍等，這些行為已經嚴重侵犯台灣的民主法治。

蔡明彥說，目前國安機關查處這類案件有兩大重點，一是加強保護被害人，同時要嚴懲加害者。他指出，目前看來在地的協力網絡大概都是黑道幫派或與黑道有關的徵信社，國安單位已經有掌握一些具體名單，目前落網的大多屬執行層面的嫌犯，國安局更關注背後是否有接受中共指使和資助的犯罪集團與網絡。

蔡明彥說，相關已經掌握的名單已經提供給警政署，後續會請警方針對這些特定的幫派展開加強掃蕩，以達到示警和嚇阻的效果，全面遏制在台灣出現中共跨國鎮壓的行為。

他並指出，打擊跨境鎮壓需要完善的法律的工具，目前偵辦這類案件多半引用刑法的傷害罪、傷害未遂罪或公然脅迫侮辱罪，也有引用「個資法」或組織犯罪的條文。至於如何針對中共的跨境鎮壓有其他法制規範，包括修訂「反滲透法」等，國安局認為有修法的必要，也支持相關的修法及討論。

蔡明彥 中共 國安局

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