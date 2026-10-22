老福法修法影響低收長輩福利 政院再喊話立院三思而後行

立法院三讀修正老人福利法，行政院長卓榮泰直指修法偏頗、失衡，應思考如何補救。行政院今再喊話立法院三思而後行，稱此次修法排除中低收老人部分負擔和自費補助，最需要被照顧的弱勢老人可能無法獲得保障。衛福部也說，不宜為了一時考量，犧牲低收長輩就醫福利。

國民黨及民眾黨16日挾人數優勢，在立法院院會修正通過老人福利法第22條，明定近1年綜合所得未達申報標準或綜所稅稅率未達20%的相對經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費。同時刪除原條文有關部分負擔費用或保險給付未涵蓋醫療費用無力負擔者，直轄市、縣（市）主管機關應予補助等內容。

行政院發言人李慧芝指出，照顧長輩是政府的責任，維持健保制度的世代永續亦然；政府一直強調三個原則，包括不增加實質舉債、不排擠其他政策，且程序合法合憲。照顧長輩同樣也是中央跟地方一起分工，中央強化醫療量能、長照系統，地方則在不排擠其他政策前提下提供更多照顧資源。

李慧芝表示，此次修法將中低收老人部分負擔和自費部分補助給排除，最需要被照顧的弱勢老人可能無法獲得保障。因此，由於三讀法案還未送出立法院，希望立法院再審慎思考、三思而後行。

衛福部次長呂建德衛福部次長呂建德補充，遺憾此次修法遺漏了中低收（特別是所得為1.5到2.5倍）的老人，影響其部分負擔與健保自費補助，包含水晶體、心臟支架、假牙等均會受到衝擊。他懇請立法院趁法案尚未送出前做必要補正，行政院收到後也將邀請學者專家審視，依憲法職權做出回應。他強調，不宜為了一時考量犧牲低收長輩就醫福利。