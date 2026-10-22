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竹科擴張、寶山鄉化災風險升 徐欣瑩要求中央提消防5年補實計畫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
立委徐欣瑩昨在立法院質詢，直批內政部放任地方自行承擔，要求3個月內協調國科會盤點寶山園區消防量能，並提出未來5年人力、裝備補實分年計畫。圖／徐欣瑩辦公室提供
立委徐欣瑩昨在立法院質詢，直批內政部放任地方自行承擔，要求3個月內協調國科會盤點寶山園區消防量能，並提出未來5年人力、裝備補實分年計畫。圖／徐欣瑩辦公室提供

新竹縣寶山鄉半導體產業持續擴張，消防量能能否跟上引發關注。立委徐欣瑩昨在立法院質詢，直批內政部放任地方自行承擔，要求3個月內協調國科會盤點寶山園區消防量能，並提出未來5年人力、裝備補實分年計畫。

徐欣瑩指出，寶山鄉正承擔台灣最重要的半導體先進製程發展，但地方基層消防量能與人力缺額卻面臨嚴峻考驗。尤其新竹縣消防人力編制缺額率為全國最高，加上寶山科學園區涉及化學災害風險，中央應正視未來消防人力及設備配置問題。

徐欣瑩表示，當先進製程廠房發生火警或化學物質外洩時，第一個進入高風險現場救災的，就是新竹縣第一線消防人員。他們守護的不只是晶圓廠，更包括寶山鄉親家庭、周邊社區及新竹縣民眾生命安全。國家享有半導體產業發展帶來的龐大成果，就應共同承擔產業安全責任。

徐欣瑩說，她肯定內政部補助1億7000萬元，協助新竹縣興建第四大隊暨竹科分隊，但新廳舍預定要到2028年才能啟用，在園區持續擴張之際，消防量能是否跟得上，以及新廳舍啟用前增加的救災需求由誰承擔，都必須說清楚。

徐欣瑩指出，目前面臨「有編制不代表有預算，有預算不代表人員已經到位」的困境，新竹縣消防人力編制缺額率為全國最高，不能只把消防廳舍蓋起來，卻讓第一線消防員繼續承受沉重勤務壓力。

「台灣要有世界級的半導體產業，就應該有相對應的世界級消防安全保障。」徐欣瑩要求內政部給予明確承諾，3個月內協調國科會，提出寶山園區消防量能專案書面盤點報告，並會同新竹縣政府及國科會提出未來5年分年計畫，內容至少應包括人力補實、專業裝備、救災到場時間及中央與地方經費分工。

徐欣瑩強調，她將持續與新竹鄉親追蹤政府實際作為，「國家級產業，就應該有國家級的消防安全保障」，不僅要讓企業安心投資、鄉親安心，也要讓每一名消防人員都能平安回家，才是真正守護「護國神山」，也真正照顧新竹縣。

徐欣瑩 中央 竹科

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