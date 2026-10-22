民進黨批國民黨：中共跨國鎮壓不譴責 國安修法繼續擋

民進黨發言人林楚茵今天表示，台灣喜劇演員黃逸豪遭中國跨國鎮壓，國民黨立院黨團總召傅崐萁聲稱捍衛言論自由，卻反過來批評政府製造恐慌，根本是模糊焦點，傅崐萁前陣子才在立法院要求法務部查賄適可而止，如今又擺出捍衛言論自由的姿態，這齣戲究竟演給誰看？

林楚茵指出，傅崐萁身為立法院最大黨團的總召，如果真的重視言論自由，就應該拿出具體行動，而不是只會鍵盤聲援。如今多項「國安法」修正案仍躺在立法院內政委員會，其他國安相關法案也遭國民黨阻擋，傅崐萁若真心關心台灣人民遭受跨國鎮壓，就應帶領國民黨團推動修法，補強國安防線，而不是嘴巴喊著捍衛自由，實際上卻持續阻擋相關法案。

林楚茵說，國民黨堪稱台灣戒嚴唯一品牌，如今連國民黨執政的台北市政府，也對民眾表達政治立場的方式出手關切。日前劇團留言牆出現「洋流」應援貼紙，台北市文化局竟以保護劇團為名，善意提醒劇團請觀眾避免張貼選舉應援物，連觀眾張貼的一張小小貼紙，都需要市政府出面關心，這難道就是國民黨口中的言論自由？

林楚茵表示，國民黨一方面聲稱捍衛言論自由，另一方面卻阻擋國安修法，甚至連民眾張貼應援貼紙都要文化局出面關切，根本是假關心、真施壓，呼籲傅崐萁停止政治作秀，拿出實際行動支持國安修法。