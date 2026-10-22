倡松機遷建借鏡台中水湳經驗 徐巧芯籲中央審慎評估協調

台北市長蔣萬安提出松山機場遷建，規劃利用該處約300公頃土地闢建AI產業園區、永續生活聚落及110公頃綠地。國民黨立委徐巧芯今攜台中市議會國民黨團、台北市議會國民黨團，交流台中水湳機場遷至清泉崗經驗，指出機場遷建可讓土地資源重新分配，有效帶動都市轉型與升級，呼籲中央審慎評估松機遷建問題。

國民黨立委徐巧芯指出，台中水湳機場同樣曾經是軍民合用機場，經過地方長期努力及中央協調，最終完成遷建。無論是航空限高、交通阻隔、噪音問題，或是都市發展受到限制，兩座機場都有相似之處。台中既然能夠透過遷建創造城市轉型的契機，台北也應該積極尋找可行方案，松機遷建雖涉及中央地方協調，但不能因困難就放棄，「如果現在開始評估、規畫是20年，20年後才開始就是40年」。

台中市議會國民黨團書記長李中表示，水湳機場遷建清泉岡後，讓都市得以縫合，市府並在機場遷建後整合腹地與周邊民地進行區段徵收，規劃254公頃水湳經貿園區，全區內設有67公頃中央公園，並配置經貿、文化商業、創新研發、生態住宅及文教等使用分區，被視為台中第二個七期黃金區域。

台北市議會議長戴錫欽表示，松山機場遷建並不是突然出現的議題，從陳水扁擔任台北市長時期開始，歷任市長及不同政黨的市長參選人，包括謝長廷、姚文智、李應元等人，都曾提出類似主張；柯文哲擔任市長期間，也曾就松山機場遷建與中央相關部會進行討論。

台北市議員詹為元表示，松山機場位於台北市核心地帶，長期形成都市空間與交通路網的阻隔。一旦完成遷建，將有機會重新縫合台北市的城市發展，串聯北側的內湖科技園區、西北側的北投士林科技園區，以及東側的南港產業園區，進一步整合台北市中心與周邊科技產業聚落，建立更完整的AI產業鏈。

詹為元表示，松山機場遷建後所釋放的土地，將為台北帶來難得的大規模都市規畫機會。未來不僅可以發展AI產業園區，也能結合大型中央公園、金融商業、住宅及購物等多元機能，參考日本麻布台、六本木之丘等複合式都市開發模式。針對外界提出的軍事基地、醫療後送等疑慮，都是中央與地方政府應該共同面對並研議替代方案的課題，而不是直接否定遷建的理由。

民眾黨台北市議員參選人許甫表示，離島醫療後送未必需要這麼長的跑道，直升機反而是更重要的需求。如果松山軍用機場或空勤總隊的直升機基地不需要這麼大的腹地，不必將整座軍用機場或整個機場都予以保留，就有機會釋出更多空間。

許甫指出，松山軍用機場主要供行政專機及C-130運輸機使用，並沒有常駐戰鬥機，因此並非外界想像中，戰機能夠隨時升空攔截的軍事基地。機場平時主要負責運送行政首長，例如行政院長卓榮泰赴日觀看球賽，就是從松山軍用機場出發。