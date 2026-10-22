快訊

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

張榮發基金會討10億！突加告張國煒7人 曝兒女已獲700億不用錦上添花

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

聽新聞
0:00 / 0:00

倡松機遷建借鏡台中水湳經驗 徐巧芯籲中央審慎評估協調

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（中）今天與台北市議員詹為元（左）以及台中市議員李中（右）等人舉行記者會，針對台北市長蔣萬安所提出的「松山機場遷建」政策，主張參考台中水湳機場遷建至清泉崗的模式，針對軍民航、離島交通與醫療後送等需求，提出採取「功能分散化」思維，分階段逐步推動，呼籲中央與地方共同研擬替代方案。記者許正宏／攝影
國民黨立委徐巧芯（中）今天與台北市議員詹為元（左）以及台中市議員李中（右）等人舉行記者會，針對台北市長蔣萬安所提出的「松山機場遷建」政策，主張參考台中水湳機場遷建至清泉崗的模式，針對軍民航、離島交通與醫療後送等需求，提出採取「功能分散化」思維，分階段逐步推動，呼籲中央與地方共同研擬替代方案。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安提出松山機場遷建，規劃利用該處約300公頃土地闢建AI產業園區、永續生活聚落及110公頃綠地。國民黨立委徐巧芯今攜台中市議會國民黨團、台北市議會國民黨團，交流台中水湳機場遷至清泉崗經驗，指出機場遷建可讓土地資源重新分配，有效帶動都市轉型與升級，呼籲中央審慎評估松機遷建問題。

國民黨立委徐巧芯指出，台中水湳機場同樣曾經是軍民合用機場，經過地方長期努力及中央協調，最終完成遷建。無論是航空限高、交通阻隔、噪音問題，或是都市發展受到限制，兩座機場都有相似之處。台中既然能夠透過遷建創造城市轉型的契機，台北也應該積極尋找可行方案，松機遷建雖涉及中央地方協調，但不能因困難就放棄，「如果現在開始評估、規畫是20年，20年後才開始就是40年」。

台中市議會國民黨團書記長李中表示，水湳機場遷建清泉岡後，讓都市得以縫合，市府並在機場遷建後整合腹地與周邊民地進行區段徵收，規劃254公頃水湳經貿園區，全區內設有67公頃中央公園，並配置經貿、文化商業、創新研發、生態住宅及文教等使用分區，被視為台中第二個七期黃金區域。

台北市議會議長戴錫欽表示，松山機場遷建並不是突然出現的議題，從陳水扁擔任台北市長時期開始，歷任市長及不同政黨的市長參選人，包括謝長廷、姚文智、李應元等人，都曾提出類似主張；柯文哲擔任市長期間，也曾就松山機場遷建與中央相關部會進行討論。

台北市議員詹為元表示，松山機場位於台北市核心地帶，長期形成都市空間與交通路網的阻隔。一旦完成遷建，將有機會重新縫合台北市的城市發展，串聯北側的內湖科技園區、西北側的北投士林科技園區，以及東側的南港產業園區，進一步整合台北市中心與周邊科技產業聚落，建立更完整的AI產業鏈。

詹為元表示，松山機場遷建後所釋放的土地，將為台北帶來難得的大規模都市規畫機會。未來不僅可以發展AI產業園區，也能結合大型中央公園、金融商業、住宅及購物等多元機能，參考日本麻布台、六本木之丘等複合式都市開發模式。針對外界提出的軍事基地、醫療後送等疑慮，都是中央與地方政府應該共同面對並研議替代方案的課題，而不是直接否定遷建的理由。

民眾黨台北市議員參選人許甫表示，離島醫療後送未必需要這麼長的跑道，直升機反而是更重要的需求。如果松山軍用機場或空勤總隊的直升機基地不需要這麼大的腹地，不必將整座軍用機場或整個機場都予以保留，就有機會釋出更多空間。

許甫指出，松山軍用機場主要供行政專機及C-130運輸機使用，並沒有常駐戰鬥機，因此並非外界想像中，戰機能夠隨時升空攔截的軍事基地。機場平時主要負責運送行政首長，例如行政院長卓榮泰赴日觀看球賽，就是從松山軍用機場出發。

徐巧芯 松機 中央

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

松機遷移議題 藍委主張可借鏡台中水湳機場經驗

蔣萬安拋遷松機蓋AI園區 劉世芳酸「奇怪」：不能只談自己有利的

總統專機停松山 蔡明彥：國安特勤維安重要據點 盼遷建討論納考量

蔣萬安喊話中央：松機遷移速啟動

相關新聞

蔡明彥：中共跨境鎮壓升溫 已鎖定特定黑幫一些具體名單

喜劇演員黃逸豪遭車撞傷，檢警查出是對岸策畫假車禍的境外鎮壓案件。國安局長蔡明彥表示，中共跨境鎮壓有升溫趨勢，手法也翻新，國安單位已經掌握具體的幫派，警方將展開加強掃蕩，國安局也支持修訂「反滲透法」等法規來反制跨境鎮壓。

【重磅快評】戰貓可選副總統 新台灣之子不能選村長？

儘管民進黨宣導新住民政策時將陸配子女列為新台灣之子，前總統蔡英文還說希望將來有一天新台灣之子可以選總統，賴清德也說新台灣之子是這塊土地的主人，但六個月大就在台申報戶籍的賴汶佑「代母出征」選村長卻被否決。賴汶佑在台成長，到大陸得持台胞證，卻連村長都選不了，這恐怕是民進黨本世紀最大的謊言之一吧！

65歲以上免健保費背後代價！立院搶發老人紅包 為何反釀弱勢醫療大洞？

立法院三讀通過《老人福利法》，未來將在排富前提下，由中央統一補助年滿六十五歲以上長輩健保費。 但這項修法可能反而衝擊中低收入長輩醫療權益，同時增加保費負擔的不公現象。

爭取公教選務人員補假2日 張智倫：中選會允今年地方選舉實施

11月28日地方公職人員選舉，全國預計設置1萬8244個投票所，加上全國性公民投票，將動員30萬名選務工作人員。國民黨立委張智倫今日表示，提升選務人員待遇，是民主持續進步的重要一環，要求行政院「給假、給錢」，成功促成「選務人員補假2日」，另外中選會「調升選務人員工作費」草案仍待行政院核定。

政院拍板TISA租稅優惠2.0 每年最高享2.4萬元免稅額

行政院會今天拍板台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠，行政院長卓榮泰指出，民眾本人、配偶以及受其撫養的未成年子女，每年提撥至帳戶金額，在2.4萬元額度內得自當年綜合所得額總額減除；年滿60歲或是持有專戶滿30年提領免稅，並要求金管會盡速提出投信投顧法修法草案。

沈伯洋拋股市與颱風假脫鉤 政院：未來可研議 當前防颱整備最重要

薔琵颱風逼近，民進黨台北市長沈伯洋拋出股市運作與颱風假脫鉤。行政院指出，院長卓榮泰過去在備詢時說過，颱風跟股市是否脫鉤，是未來可研議的方向，相關意見持續蒐集中，但當前最重要的還是防颱整備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。