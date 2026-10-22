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批傅崐萁聲援黃逸豪卻未點名中共 陳培瑜：作賊心虛吹口哨壯膽？
相聲喜劇演員黃逸豪因演出諷刺大陸國家主席習近平作品，遭中國人士指使跨境恐嚇，國民黨立院黨團總召傅崐萁也發聲力挺。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜表示，傅崐萁過去從未批評中共跨境鎮壓，「難道是作賊心虛，才需要吹口哨壯膽？」
陳培瑜表示，傅崐萁這次接連發新聞稿與粉專貼文，但她看完反而出現更多疑問。傅崐萁通篇只說「境外勢力」，不敢提到中共，也不敢完整寫出「境外敵對勢力」；她並稱，檢調已證實幕後黑手就是中共。
陳培瑜表示，中國籍主謀因不滿黃逸豪批評中共，跨海買兇製造車禍，要求讓黃逸豪「斷手斷腳、住院而無法演出」，主謀事後因不滿黃逸豪僅受輕傷，甚至拒絕支付尾款。
陳培瑜指出，傅崐萁要求民進黨政府，如果跨境鎮壓罪證確鑿，「不要只發新聞稿，要拿出辦法來，否則就是失職就是無能！」但她反批，民進黨團早已提出多項國安法案，卻遭傅崐萁所主導的藍白黨團在程序委員會阻擋1347次，「連進入委員會好好討論的機會都不給。」
陳培瑜列舉國際人權組織Freedom House統計及IPAC資料，指中共是跨境鎮壓主要實施者，也舉蕭美琴2024年出訪布拉格、香港民運人士何韻詩2019年在台遭潑漆，及矢板明夫2026年遭襲等事件為例，質疑傅崐萁過去從未譴責中共，這次發聲也只批評民進黨政府。
陳培瑜喊話，多次帶隊赴中的傅崐萁是否「真心支持民主、支持自由、支持台灣？」她也引述黃逸豪呼籲傅崐萁「別只震怒，要立法」，強調民進黨團早已準備修法，反問傅崐萁「你願意跟上嗎？」
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