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黃逸豪疑遭跨境鎮壓 黃國昌：中共惡行不應被容忍

中央社／ 新北22日電

相聲演員黃逸豪疑遭中國人士出資策畫假車禍攻擊，涉中共跨境鎮壓，民眾黨主席黃國昌今天指出，中共這種惡劣行徑，絕對不應該被容忍，呼籲執法機關嚴肅究辦。

黃逸豪9月演出前車禍受傷，新北地檢署查出，中共涉跨國鎮壓教唆國內人士阻止黃逸豪演出，昨天起訴5名嫌犯，並提到現行反滲透法對跟監、傷害這類行為未完整規範。黃逸豪也向立法院國民黨團總召傅崐萁喊話推動相關立法。

黃國昌今天接受媒體聯訪對此表示，中共這種惡情惡狀，絕對不應該被容忍，相關執法機關應嚴肅究辦，不要虎頭蛇尾，雷聲大雨點小。但他認為非常奇怪，每次選舉前執政黨都會敲鑼打鼓稱中共介選，但後來都虎頭蛇尾。他重申，民眾黨立場明確，針對中共惡行應嚴肅追究責任、查清楚。

至於反滲透法議題，黃國昌說，修法議題值得嚴肅討論，但也可以請教民進黨當初在想什麼，2019年他站出來反對民進黨版本的反滲透法，結果被罵得狗血淋頭，而現行反滲透法當年就是按照民進黨版本通過，一字未改。

另外媒體詢問，時代力量主席王婉諭下戰帖，要求針對老人健保修法公開辯論，黃國昌回應，老人福利法修正通過後，謠言都被他一一打臉，衛福部長石崇良至今也無法解釋，中央政府幫65歲以上長者繳納健保費，為何年輕人需要多繳3000元，健保基金的水位沒有動，何來健保破產之說。他更呼籲總統賴清德公開辯論，「我隨時候教」。

黃國昌 中共 反滲透法

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