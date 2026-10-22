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政院拍板TISA租稅優惠 每年享2.4萬元免稅額

中央社／ 台北22日電

行政院會今天拍板台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠，行政院長卓榮泰指示，民眾本人、配偶以及受其撫養的未成年子女，每年提撥至帳戶金額，在新台幣2.4萬元額度內，得自當年綜合所得額總額減除；年滿60歲或是持有專戶滿30年提領免稅

行政院表示，將要求金管會盡速提出投信投顧法修法草案，完成修法程序落實優惠政策。

金管會今天在行政院會臨時動議時報告TISA新階段制度，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，政府推動亞洲資產管理中心，同時也落實普惠經濟，推動第一階段TISA，引導民眾養成中長期投資習慣。

卓榮泰表示，目前TISA開戶已經超過27萬人，後續因應因應人口高齡化的社會趨勢，建構退休儲蓄的第三支柱，培養民眾中長期理財紀律，因此要求金管會、財政部研擬第二階段方案。

針對TISA租稅優惠適用條件，首先，民眾本人、配偶以及受其撫養的未成年子女，每年提撥至帳戶金額，在新台幣2.4萬元額度內，得自當年綜合所得額總額減除；二，為符合國人退休準備，參考勞工退休金條例精神，年滿60歲提領者免稅，或是持有專戶滿30年者一樣可以免稅，鼓勵長期投資，培養資產管理素養。第三，專戶持有者不幸死亡、重大疾病、重大變故等，也可以比照以上條件免稅。

卓榮泰指出，金管會應就第二階段優惠方案盡速研擬評估報告，將證券投資信託及顧問法修法草案盡速報請政院審議，早日完成修法，落實優惠。

TISA為金管會與集保結算所推出的長期理財機制，於2025年7月正式推出，主打低門檻、低成本與專家嚴選，TISA級別基金每月最低申購金額門檻只要新台幣1000元。

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