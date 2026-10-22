松機遷移議題 藍委主張可借鏡台中水湳機場經驗

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移，引發各界討論。國民黨立委徐巧芯今天指出，台中水湳機場曾是軍民合用機場，經過地方長期努力及中央協調，最終完成遷移，並帶動整體都市空間、交通及產業發展，證明機場遷移並非不可能的任務。

蔣萬安日前宣布，規劃遷移松山機場，打造台北人工智慧（AI）園區。內政部長劉世芳表示，空勤總隊松山基地目前沒有替代方案，且爭取一個科學園區，從用地取得到通過環評，最快也要20年時間。

國民黨立委徐巧芯、台北市議長戴錫欽、國民黨台北市議員詹為元、國民黨台中市議員李中、黃馨慧、國民黨台中市議員參選人吳宗學、民眾黨台北市議員參選人許甫等人，今天在立法院召開「台中水湳經驗，台北松機實現；打造AI黃金世紀，台北需要腹地」記者會。

徐巧芯指出，隨著輝達選擇北投士林科技園區，台北已經跨出發展AI產業聚落的重要第一步，相較其他縣市，台北市土地資源有限，松機遷移後釋放的大面積土地，正是值得政府積極評估的重要發展契機。

徐巧芯表示，松機遷移確實是龐大工程，涉及中央與地方協調，也需要時間進行評估及規劃，但不能因為困難就選擇不做。台中水湳機場同樣曾經是軍民合用機場，經過地方長期努力及中央協調，最終完成遷移，並帶動整體都市空間、交通及產業發展，證明機場遷移並非不可能的任務。

李中指出，過去台中水湳機場阻隔市區發展，水湳機場遷往清泉崗機場後，讓都市得以縫合，台中市府整合腹地與周邊民地進行區段徵收，規劃254公頃水湳經貿園區，設有67公頃中央公園，並配置經貿、文化商業、創新研發、生態住宅及文教等使用分區，被視為台中第二個七期黃金區域。

李中表示，水湳有綠美圖、國際會展中心、水湳轉運中心等重大建設，更有中國醫藥大學、逢甲大學分校進駐，讓台中城轉型升級。蔣萬安提出松山機場遷移，此構想過去民進黨台北市長參選人也都提出過，現在民進黨在中央執政卻不做，難道過去是講假的嗎。

戴錫欽指出，松機遷移並不是突然出現的議題，更不是蔣萬安為了選舉才提出的政策。從前總統陳水扁任台北市長開始，歷任市長及不同政黨的市長參選人都曾提出類似主張；民眾黨創黨主席柯文哲擔任台北市長期間，也曾就松機遷移與中央相關部會進行討論。

戴錫欽表示，蔣萬安日前已應台北市議會朝野黨團要求，赴議會進行松山機場遷移專案報告。他以議長身分主持會議，並聽取各黨派議員發言，發現多數議員並未直接表態反對遷移，而是針對相關問題提出質疑。

戴錫欽指出，松山機場遷移具有長期的政策討論基礎，並非單一政黨或政治人物的主張。面對攸關台北未來都市發展的重要議題，應正視過去跨黨派都曾提出的政策方向，讓討論回歸實際問題與可行性評估，而不要流於政治攻防。