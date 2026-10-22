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劉世芳問松山機場遷移「要到哪？」蔣萬安回：可保留機坪救災後送
台北市長蔣萬安近日拋出松山機場遷移議題，內政部長劉世芳21日表示，空勤總隊松機駐地肩負北部縣市及馬祖的救災、醫療後送任務，目前沒有其他替代方案，若貿然遷移，「要到哪裡去？」蔣萬安今天受訪回應，很願意跟中央來討論問題，包含空勤總隊救災後送，都可以保留相關的機坪等相關空間。
蔣萬安表示，他覺得很多事情，就像桃園市長張善政講得很好，不是以現在的條件來看，而是以未來也許六年、十年之後整體的條件來看這件事情。
對於10月底辯論準備、及鏡週刊報導，已有地下賭盤看好對手沈伯洋選情，警方已獲報介入調查，蔣萬安表示，一切還是以防颱還有各項市政為最優先考量，但他還是會抓緊時間，跟團隊、辯論論述的夥伴來共同準備、全力以赴。
蔣萬安說，選舉的部分，還是回歸到關心強颱來襲，他們暫停一切選舉相關活動與行程，一切以市民安全優先。選舉相關問題包括民調都是參考。至於松山機場遷建部分，都發局也出來說明，完全沒有包含所謂民間社區或三民國小，一切都是以松機包括周邊公有地開發為主。
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