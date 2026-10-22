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劉世芳問松山機場遷移「要到哪？」蔣萬安回：可保留機坪救災後送

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
基隆市長謝國樑（由左至右）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及桃園市長張善政今天出席基北北桃合作交流平台第4次市長會議，於會後接受媒體聯訪。記者江婉儀／攝影
基隆市長謝國樑（由左至右）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及桃園市長張善政今天出席基北北桃合作交流平台第4次市長會議，於會後接受媒體聯訪。記者江婉儀／攝影

台北市長蔣萬安近日拋出松山機場遷移議題，內政部長劉世芳21日表示，空勤總隊松機駐地肩負北部縣市及馬祖的救災、醫療後送任務，目前沒有其他替代方案，若貿然遷移，「要到哪裡去？」蔣萬安今天受訪回應，很願意跟中央來討論問題，包含空勤總隊救災後送，都可以保留相關的機坪等相關空間。

蔣萬安表示，他覺得很多事情，就像桃園市長張善政講得很好，不是以現在的條件來看，而是以未來也許六年、十年之後整體的條件來看這件事情。

對於10月底辯論準備、及鏡週刊報導，已有地下賭盤看好對手沈伯洋選情，警方已獲報介入調查，蔣萬安表示，一切還是以防颱還有各項市政為最優先考量，但他還是會抓緊時間，跟團隊、辯論論述的夥伴來共同準備、全力以赴。

蔣萬安說，選舉的部分，還是回歸到關心強颱來襲，他們暫停一切選舉相關活動與行程，一切以市民安全優先。選舉相關問題包括民調都是參考。至於松山機場遷建部分，都發局也出來說明，完全沒有包含所謂民間社區或三民國小，一切都是以松機包括周邊公有地開發為主。

劉世芳 松山機場 蔣萬安

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