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沈伯洋拋股市與颱風假脫鉤 羅智強酸：一起在立法院好好討論

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委羅智強指，沈伯洋在討論金融市場配套前，應先把人民的生命安全擺在第一。（本報資料照片）
國民黨立委羅智強指，沈伯洋在討論金融市場配套前，應先把人民的生命安全擺在第一。（本報資料照片）

隨著薔琵颱風逼近，民進黨台北市長候選人沈伯洋提出，台北市身為金融重鎮，可思考將停班停課與股市交易分開處理。國民黨立委羅智強批評，沈伯洋忽略北北基桃許多民眾每天須跨縣市通勤，若從金融市場運作角度考量停班停課，恐忽視民眾生命安全。羅智強也呼籲沈伯洋 ，金融市場如何建立配套，可一起在立法院好好討論。

羅智強表示，沈伯洋可能不瞭解，颱風假應以市民安全為優先考量。停班停課標準很清楚：市民的生命安全，永遠是第一優先。沈伯洋提出，停班停課的決策，應納入股票及金融市場運作的考量。乍聽之下，似乎有幾分道理，但這樣的思考邏輯，完全忽略了一個重要事實：台北市不是一座孤島，北北基桃是一個緊密相連的共同生活圈。

羅智強指出，有多少民眾，住在基隆、新北、桃園，每天必須跨縣市通勤上班？又有多少家長，每天必須跨縣市接送孩子上下課？如果只從金融市場運作的角度來思考停班停課，那每天跨縣市通勤的上班族，風險誰來承擔？家長接送孩子、民眾往返工作地點的交通安全，又該由誰來把關？金融市場的運作固然，但再重要，也不該凌駕在人民的生命安全之上。站在地方首長的角度，當然以市民的安全為最優先考量。

羅智強表示，金融制度的問題，牽涉中央權責，需共同研議、改善。如何讓金融市場面對颱風、天然災害時，更有韌性、更有彈性，大家可以一起來討論。但絕對不能反過來、本末倒置，成為主導停班停課的安全判斷，更不能以人民的生命安全作為代價。

羅智強說，股市交易暫停一天，可以討論配套；但市民的生命安全，沒有重來的機會。面對極端氣候，地方政府的責任就是把市民安全放在最前面，該做的風險評估不能少，該有的跨縣市協調也不能缺。

羅智強呼籲，沈伯洋在討論金融市場配套前，應先把人民的生命安全擺在第一，並且正視北北基桃共同生活圈的現實，這才是面對公共政策該有的負責任態度，「金融市場如何建立配套，我們可以一起在立法院好好討論！」

沈伯洋 颱風假 羅智強

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