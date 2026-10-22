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選舉前頻傳跨國鎮壓事件 卓揆要求專案保護候選人安全

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

中共涉跨國鎮壓買凶攻擊相聲演員黃逸豪，檢方起訴5嫌建請法院重判。行政院長卓榮泰今指示檢警調對不明或身分可疑的境外來台人士，及與其接觸的本國人士、組織團體，充分了解動向；另鑑於地方選舉將至，他並要求將候選人及相關人士的人身安全列為專案保護，遏止重大事件發生。

行政院發言人李慧芝轉述指出，卓榮泰表示，近來發生數起疑似跨國鎮壓相關事件，背景都與支持民主言論、批評集權獨裁及反制認知作戰等行為相關。為保障國人人身安全，請檢警調對不明或身分可疑的境外來台人士，及與其接觸的本國人士、組織團體，充分了解其動向，且提高情資掌握，避免治安事件發生。

卓榮泰也指出，九合一選舉進入最後一個月，針對各候選人及相關人士的人身安全，請檢警調列為專案保護，以期有效遏止重大事件的發生。

此外，卓榮泰說，中央各部會、地方政府首長、副首長，以及主要層級以上的人事，因公務需要與國外接觸日益頻繁，出訪行程日益增多。務必在出國前通報外交部，讓外交部了解，必要時告知出國應注意事項。至於若前往更敏感的國家或地區，也必須向陸委會通報，才能保障到中央、地方各級首長人身安全以及公務機密性，請大家務必要遵守。

卓揆 李慧芝 卓榮泰

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