阮劇團留言牆貼「洋流」被迫移除？ 蔡詩萍還原始末

阮劇團日前在台北市的水源劇場表演，席間開放觀影者抒發心情的留言牆，但遭人貼上「洋流」貼紙。民進黨立委陳培瑜在社群平台指出，北市文化局長蔡詩萍親自致電劇團移除，這樣的舉動有所質疑。蔡詩萍今早開記者會說明始末，並重申場館使用作業要點，希望不要破壞默契。

蔡詩萍說明始末，他表示，昨天傍晚收到阮劇團方的Line訊息，詢問場館行政人員對於佈告欄有競選標語有所疑惑，但是該佈告欄是民眾的心聲，因此劇團方對撤下與否同樣有疑慮，所以留言問他，「我才會致電說明張貼不妥的原因，並不是我直接打給劇團。」

蔡詩萍說，根據水源劇場場地使用要點法規，劇場及場地活動不得涉及總統、副總統、中央及地方公職人員競選活動、政黨黨務活動或其他涉及政治性議題活動。由於佈告欄設置位置就在劇場空間裡頭，所以必須要遵守行政中立，如果今天不處理，可能會有另一派的支持者去貼標語，如此也會模糊討論戲劇本身內容的純粹。

他補充，若不是北市轄管場地，就不會由文化局負責，「如果佈告欄設置在空間外，我們根本不會管。」同樣的，如果這議題發生在兩廳院，不認為文化部長李遠會採取不同的標準；畢竟文化和政治難免有些牽扯，但還是盡量保持一點距離。至少北市的行政體系內，蠻堅持這一點。

他也舉例，在2023年柯文哲競選總統時，也曾經要租借北流場館，但北市府也是秉持這樣的原則，柯團隊最後也退讓，「這個規則是在他（柯文哲）任內就有，他很清楚。」

至於觀眾攜帶競選小物。蔡詩萍說，根據場館規定，到公共空間不可攜帶競選背心、喊口號等，但如果是自身將飄帶、標誌等帶在身上，就不會有關係。他強調，不只是行政場官方要行政中立，租借場官方也要努力維持場館純淨；了解藝文界都會有不同立場，但四年來自己也秉持行政中立，很希望不要破壞這樣的默契。