奧克拉荷馬州參議長：在台設經貿辦是里程碑 顯示對台重視

美國南部地區州議會領袖團訪台，外交部政次陳明祺於款宴時表示，感謝美南各州議會近年持續通過友台決議，並樂見奧克拉荷馬州在台設立經貿辦事處；團長奧克拉荷馬州參議長派克斯頓則說，在台設經貿辦是重要里程碑，顯示對台灣夥伴關係的重視。

外交部今天發布新聞稿指出，陳明祺於21日款宴美國南部地區州議會領袖訪問團一行，他表示，台美共享民主自由價值，感謝美南各州議會近年持續通過友台決議，支持台灣國際參與。去年台灣農訪團宣布採購逾100億美元美國農產品，台美農業合作前景可期，並樂見奧克拉荷馬州在台設立經貿辦事處，以進一步拓展雙邊產業交流契機。

派克斯頓（Lonnie Paxton）表示，台灣與美國南部各州友誼深厚，在經貿、農業及教育等領域合作成果豐碩。奧克拉荷馬州在台設立經貿辦事處是雙邊關係的重要里程碑，顯示奧州對台灣夥伴關係的重視，期盼雙方在此基礎上拓展互利商機。

外交部說明，訪團成員包括奧克拉荷馬州、阿肯色州、路易斯安納州及密西西比州等四州參、眾議會領袖。

此外，陳明祺同日接見巴拉圭國立亞松森大學（UNA）校長維拉（Zully Vera）訪團，並表示，台灣深化與該校合作、提升該校華語文教學量能，期打造為南美洲華語教學重鎮。兩國合作推動中的「台巴主權算力中心」需當地高階科技人才參與投入，台灣方樂願與亞松森大學合作研議合適課程，共同培育所需人才資源。

維拉期待雙方進一步落實各項合作計畫成效，亞松森大學並將肩負培育AI中心領域所需專業人才的責任，雙方並有共識在電機、機械、環境、永續與能源等領域拓展更廣泛的合作。也期盼借鏡台灣科技優勢，將AI技術廣泛導入該校農業、畜牧及醫療等更多關鍵系所。

外交部說明，維拉應政府邀請率該校農學院院長岡薩雷斯（Jorge González）、獸醫學院院長里奧斯（Viviana Ríos）、醫學院附設臨床醫院院長朱比（Jorge Giubi）與該校秘書長坎特羅（CristianCantero）等於19日至23日來台訪問。