行政不中立頻傳 立法院今邀相關部會報告備詢

九合一選舉將至，在野黨質疑有參選人使用國有土地涉及未依法辦理、贈送禮盒等情況，立法院司法及法制委員會今邀請銓敘部、法務部及農業部列席報告並備詢。法務部及農業部表示，具體案件要依相關事實、當事人身分及適用法規認定，將持續要求相關機關落實行政中立規範，強化行政中立意識。

國民黨立院黨團及民眾黨立院黨團日前質疑，民進黨桃園市長參選人黃世杰在中壢舉辦造勢活動，使用農業部農田水利署的土地，要求公布申請、核准及租金相關資料；並質疑未經公開標租，涉及特權及利益輸送，認為農田水利署違反行政中立。

國民黨立委洪孟楷更踢爆公務員疑似在公款舉辦的宣導活動中，公然替特定候選人拉票，現場甚至發送價值300元的伴手禮，他要求法務部畫出具體執法紅線，不能雙標辦案。

此外，基隆火車站出現基隆市長參選人「童子瑋」的廣告，競選對手、現任市長謝國樑陣營譴責台鐵的行政中立標準有明顯落差。

立法院司法及法制委員會今邀請銓敘部、法務部及農業部列席專題報告「公務機關人員於選舉期間違反公務人員行政中立法查辦情形」並備詢。

農業部回應，農田水利署各管理處人員雖不具一般公務員身分，但為確保依法執行職務及嚴守行政中立，依規定，農田水利事業人員準用行政中立法，違反者應按情節輕重，依有關法規規定處理。

法務部表示，為確保公職人員依法行政、執行公正、政治中立，不得利用職務上的權力、機會或方法，介入黨派紛爭或參加其他政治團體，影響選舉競選活動。已要求廉政署所屬各政風機構，加強宣導選罷法規定，加強行政中立宣導。

法務部表示，競選活動期間，法務部及最高檢察署陸續前往各一、二審檢察署進行選舉查察分區座談，要求各檢察、調查、警察、政風及移民機關，除應落實選舉查察工作外，更應恪守行政中立，不預設任何立場，不問黨派、身分、地位，秉持依法行政原則，客觀公正執法。

銓敘部也說，為維持行政機關公正形象，8月已通函各機關，要求相關機關人員嚴守行政中立相關規定，會持續適時提醒。