【重磅快評】戰貓可選副總統 新台灣之子不能選村長？

儘管民進黨宣導新住民政策時將陸配子女列為新台灣之子，前總統蔡英文還說希望將來有一天新台灣之子可以選總統，賴清德也說新台灣之子是這塊土地的主人，但六個月大就在台申報戶籍的賴汶佑「代母出征」選村長卻被否決。賴汶佑在台成長，到大陸得持台胞證，卻連村長都選不了，這恐怕是民進黨本世紀最大的謊言之一吧！

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華去年遭解職，理由是她未放棄中國大陸國籍，她的兒子賴汶佑這次代母出征參選，中選會以他未依規定繳附喪失大陸戶籍證明為由撤銷參選資格；賴汶佑不平表示，他六個月大就在台報戶口，從未在大陸設籍，「這是全台第一例，實在太扯了」。

賴汶佑說，他從未在大陸設籍，為了參選也曾向陸委會、移民署詢問他的戶籍狀況，都說沒有疑慮，最後竟被中選會撤銷登記，他從小到大陸就是拿台胞證，一直都是台灣人，怒斥中選會「粗暴剝奪參選資格」。

如賴汶佑所言，他向陸委會、移民署詢問，都說他的戶籍狀況沒疑慮，但卻在最後一關被中選會擋下，實在耐人尋味；中選會表示，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條第1項規定，須在台設戶籍滿10年才能登記為公職候選人；依陸委會規定，設籍滿10年是從繳附喪失中國大陸戶籍證明之日起算，移民署9月23日查復，賴未繳附相關證明。

中選會談的是兩件事，兩岸人民關係條例第21條第1項是經立法院三讀通過的法律，中選會的處置殆無疑義；但是設籍滿10年是從當事人繳附喪失中國大陸戶籍證明之日起算，並非立法院三讀通過的法律，而是今年4月陸委會逕行發布的行政命令。

這樣重大攸關人民參政權的事項，竟可未經立法院立法討論或三讀程序，陸委會的粗暴，其實不下於中選會。更嚴肅的問題是，牽涉人民參政權事項，陸委會可以行政命令決定，那我們這個國家還要立法院嗎？

憲法保障人民參政權，陸委會卻以行政命令剝奪特定族群的參政權，不僅架空立法院，還違反法律保留原則。依據中央法規標準法第5條與憲法精神，凡是限制人民基本權利的事項，都須由立法院通過法律來規定，行政機關不能私自限制。

更甚者，立法院通過的兩岸條例第21條只規定在臺灣地區設有戶籍滿十年，陸委會行政擴權用一紙行政命令，擅自加上「繳附證明之日起算」，行政機關自己當起立委，，已逾越大法官釋字第618號「命令不得牴觸法律與憲法」的界線。

賴汶佑和鄧萬華的情況不一樣，如賴汶佑自幼離陸赴台，在中國大陸根本沒有身分證、沒有常住人口登記，屬於實質上的未曾設籍者，也正因為如此，他自幼就拿台胞證赴陸。既然在大陸自始未設籍，如何強逼他去取得「除籍證明」？

賴汶佑另一個對照組是副總統蕭美琴，兩人都是「境外出生、自幼在台長大、父母其中一人為台灣人」，尚未完成在台戶籍登記前，都曾屬於無戶籍國民，但為何走到最後，蕭可以和賴清德搭檔參選正副總統攀上頂峰，賴汶佑卻連村長都沒得選？換個角度來看，如果賴汶佑早早加入民進黨，會不會是另一個人生故事？