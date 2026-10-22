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陸委會拒張凌赫來台 國民黨：對台灣民主這麼沒信心？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
張凌赫六月現身第十八屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影
張凌赫六月現身第十八屆海峽論壇大會。記者陳宥菘／攝影

陸委會拒絕中國大陸藝人張凌赫來台，國民黨文傳會主委陳以信今批評，台灣引以為傲的就是民主自由，如今民進黨政府竟將藝人過去的政治言論列為拒絕來台的理由，根本是自貶台灣民主的高度；難道台灣的民主如此脆弱，連一位藝人來台與粉絲見面都承受不起？

陳以信指出，陸委會副主委梁文傑今年4月30日才公開表示，張凌赫過去的政治貼文不是審查能否來台的標準，如今卻又將相關言論列為拒絕理由，前後標準不一，令人質疑背後是否存在特定政治考量。

陳以信表示，陸委會應清楚交代，究竟依據哪一條法律拒絕張凌赫來台？究竟是依法行政，還是政治審查？不能一句「統戰疑慮」，就把正常文化交流拒於門外。

陳以信提到，上周才發生大陸交換生因隔空捏總統賴清德頭像遭驅逐出境、禁止五年入境的爭議，如今又禁止張凌赫來台，兩起事件接連發生，令人憂心民進黨政府正逐步緊縮台灣的言論自由與交流空間。民進黨天天批評對岸箝制言論，自己卻連不同政治意見都難以容忍，豈非最大的諷刺？

陳以信表示，真正有自信的民主，不怕不同聲音；民主自由的台灣，不需要靠禁止交流來證明自己。民進黨政府如果連一名藝人的政治貼文、一名學生的玩笑動作都如此忌憚，究竟是在保護台灣民主，還是在暴露自己對台灣民主毫無信心？

張凌赫 陸委會 國民黨

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