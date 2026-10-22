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松山機場遷建 國安局長蔡明彥：討論過程要納入國安考量
立法院外交及國防委員會邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。針對台北市長蔣萬安提出遷建松山機場，國安局長蔡明彥上午在受訪時表示，松山機場是國安特勤維安重要運輸據點，目前在台北周邊也難以找到合適的替代機場，國安局希望在討論遷建時，可以納入國安考量。
蔡明彥上午前往立法院外交國防委員會進行「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，表示松山機場是國安特勤維安重要運輸據點，因為包括總統的專機、以及相關備援的直升機，都運用首都機場做必要的整備跟起降，所以現在國內有一些討論松山機場遷建的問題，國安局希望在討論過程中，還是要考慮到這些特勤維安的需求。
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