挺蔣萬安松山機場遷建 徐巧芯等人倡借鏡台中水湳經驗

國民黨立委徐巧芯今天與台北、台中市議員及議員參選人，在立法院舉行「台中水湳經驗 台北松機實現 打造AI黃金世紀」記者會，支持台北市長蔣萬安提出的松山機場遷建政策，主張借鏡台中水湳機場遷建至清泉崗的經驗，以「功能分散化」思維，針對軍民航、離島交通及醫療後送等需求，分階段研擬替代方案，呼籲中央與地方共同推動。

徐巧芯與台北市議員詹為元、台中市議員李中、黃馨慧，以及議員參選人許甫、吳宗學共同出席記者會。徐巧芯等人主張，松山機場遷建可參考台中水湳機場遷建至清泉崗的模式，依據不同航空及交通需求，逐步規畫替代方案，降低遷建過程中的影響。

徐巧芯等人也提出未來土地利用願景，認為松山機場遷建後，原址約300公頃土地可規畫發展AI產業園區、住宅及大面積公園，藉此提升台北市競爭力與稅收。徐巧芯等人表示，應先確立城市未來的發展方向，再進一步研議松山機場遷建及土地開發規畫，呼籲中央與地方共同討論，尋求可行的替代方案。