沈伯洋拋股市與颱風假脫鉤 徐巧芯批只動嘴巴：周一沒到財委會質詢？

強颱薔琵持續接近台灣，民眾關注明天是否放颱風假，民進黨台北市長參選人沈伯洋今拋股市與颱風假脫鉤看法。對此，國民黨立委徐巧芯受訪時表示，沈伯洋若真的關心，禮拜一金管會才到立法院做專案報告，怎麼沒有到財政委員會質詢？

徐巧芯表示，沈伯洋的發言談到市政大多都是瞎掰，這次也是瞎掰，這就叫做市政出洋相。沈根本沒有搞清楚台北市的金融市場如何運作，台北市是全國金融重鎮，颱風假牽動的不只是股市，還有匯市、期貨市場、銀行清算以及證券交割等整套金融體系。

徐巧芯指出，如果沈伯洋很關心颱風假要不要跟整體股市做聯動，這周一金管會才到立法院做專案報告，沈伯洋為什麼沒有到財政委員會質詢相關部會？此外，若颱風天停班課，卻要求金融市場要正常運作，那請問金融從業人員是否需要冒著風雨上班？安全誰要來負責？交易系統、銀行清算等作業如果因為颱風受到不可抗力的影響，又是誰要來負責？

徐巧芯說，如果沈伯洋認為的金融制度改革叫「未來颱風假停班課的時候，金融從業人員仍然需要上班」，那請提出具體的主張，不要總是給模稜兩和的答案，嘴巴一直在動去遮掩自己的瞎掰、草包以及政策的出洋相。

徐巧芯表示，相信所有的縣市長不分藍綠現在都很關心颱風的動向，都把時間跟精力關注颱風來時，如何保護市民的安全。沈伯洋作為立委能夠協助台北的事情，是鼓勵台北市政府多把潛在風險解除，跟其他立委一起做好防災工作，而不是做一些嘴砲發言，事實上對台北卻沒有任何幫助。