快訊

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

為演講踢壞桌子再道歉！作家澄清物化女性爭議 認造成傷害：錯在我

薔琵將海陸警齊發！氣象署最新風雨預測 颱風假明天17縣市達標

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡明彥：中共介選6大態樣 列管近百案 擬選前移送司法偵辦

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
九合一地方選舉進入緊鑼密鼓階段，國安局長蔡明彥表示，中共目前對台介選大概可分為6大態樣，國安局已經列管了約100個案子，將儘量趕在選前將事證移送司法進行偵辦。聯合報系資料照
九合一地方選舉進入緊鑼密鼓階段，國安局長蔡明彥表示，中共目前對台介選大概可分為6大態樣，國安局已經列管了約100個案子，將儘量趕在選前將事證移送司法進行偵辦。聯合報系資料照

九合一地方選舉進入緊鑼密鼓階段，國安局長蔡明彥今天表示，中共目前對台介選的最大特色，就是「精準介選」，大概可分為6大態樣，國安局已經列管了約100個案子，將儘量趕在選前將事證移送司法進行偵辦。

蔡明彥今天赴立法院外交國防委員會進行業務報告，他在會前面對媒體詢問時指出，中共目前介入台灣選舉的最大特色，就是「精準介選」，國安局這陣子統合國安情報機關，積極查察中共介選的一些案件，目前可歸納出大致幾個主要的態樣跟類型。例如透過非法資金的挹注，支持特定的候選人或政治的團體。其次就是透過落地接待的方式邀請特定候選人支持者或樁腳，到對岸進行比較廉價的一個旅遊。

他進一步指出，中共也開始在動員航空公司提供廉價機票，據國安局的情資顯示，大概在選前三個星期，這些廉價機票就會開始供應給中共想要鎖定的國人返台進行投票。

蔡明彥說，中共介選的第四個態樣，就是透過不同的管道來散播假訊息及爭議訊息，這也是情治機關的主要查察重點，目前也已透過一些AI工具來進行必要的查察。

蔡明彥說，另外還有一些地下賭盤的開設，也已經有不少的案例在偵辦中。同時，中共也透過資安侵害，針對特定的目標進行網駭網侵，竊取相關的選舉情資，進行必要的精準介選。

蔡明彥說，針對這些介選樣態，國安局已經列管大約100個案子，國安局會積極蒐集相關事證，希望盡量趕在選前移送司法，進行必要的偵辦。

蔡明彥 介選 中共

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國安局：中共網攻 7月破億次

高金素梅助理潛逃遭通緝 蔡明彥：提供情資者最高可得500萬獎金

邱垂正：中共介選已赤裸裸進行 籲全民共同反介選

國安官員：中國AI介選升級 分眾操作激化對立

相關新聞

影／蔣萬安說如連任做好做滿 盧秀燕肯定魄力問對手是否騎驢找馬

台中市府建設局辦理「台中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程」，今天由市長盧秀燕主持開工祈福典禮，盧秀燕被問到蔣萬安昨宣布自己如果連任會做好做滿看法，盧秀燕說，她佩服蔣的魄力跟對市民的承諾，她自己當初就是這樣承諾；她反問對手沈伯洋「我們就要看看對手，是不是也能夠有這樣的魄力跟決心，還是騎驢找馬，如果市長選不上就回去繼續當立委」。

高金素梅助理潛逃遭通緝 蔡明彥：提供情資者最高可得500萬獎金

無黨籍立委高金素梅團隊遭控捲入重大貪汙與共諜案，核心助理張俊傑涉嫌詐領助理費、補助款及發展共諜組織並已棄保潛逃。國安局長蔡明彥今天表示，這個案子涉及國安案件，假如有民眾提供具體情資協助警方緝捕嫌犯到案，國安局最高可以核發獎金新台幣500萬元。

贊不贊成65歲免健保費？柯文哲點名參選縣市長9綠委「出來回應」

立法院日前三讀通過「老人福利法」修正案，符合排富條件65歲以上長者由中央負擔健保費，但立法院表決當天，民進黨要參選縣市長的立委都沒有現身投票，挨批刻意迴避表態。民眾黨創黨主席柯文哲今天點名9名綠委候選人「不要逃，自己出來回應贊成或反對」。

民進黨去年收入9900萬元 支出廣告費1千萬給三立

監察院今天公布各政黨去年收支結算，民進黨去年9981萬元，支出9056萬元，一共結餘925萬餘元，其中金額最高的支出項目是給三立公司的廣告費1千萬元，金額第二高的是投石媒體行銷公司306萬餘元，支出用途為廣告費、廣告宣傳費。

總統專機停松山 蔡明彥：國安特勤維安重要據點 盼遷建討論納考量

台北市長蔣萬安提出遷建松山機場，引發國內政壇討論，國安局長蔡明彥今天表示，松山機場是國安特勤維安重要運輸據點，目前在台北周邊也難以找到合適的替代機場，國安局希望在討論遷建時，可以納入國安考量。

65歲以上免健保費背後代價！立院搶發老人紅包 為何反釀弱勢醫療大洞？

立法院三讀通過《老人福利法》，未來將在排富前提下，由中央統一補助年滿六十五歲以上長輩健保費。 但這項修法可能反而衝擊中低收入長輩醫療權益，同時增加保費負擔的不公現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。