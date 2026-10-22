聽新聞
0:00 / 0:00
蔡明彥：中共介選6大態樣 列管近百案 擬選前移送司法偵辦
九合一地方選舉進入緊鑼密鼓階段，國安局長蔡明彥今天表示，中共目前對台介選的最大特色，就是「精準介選」，大概可分為6大態樣，國安局已經列管了約100個案子，將儘量趕在選前將事證移送司法進行偵辦。
蔡明彥今天赴立法院外交國防委員會進行業務報告，他在會前面對媒體詢問時指出，中共目前介入台灣選舉的最大特色，就是「精準介選」，國安局這陣子統合國安情報機關，積極查察中共介選的一些案件，目前可歸納出大致幾個主要的態樣跟類型。例如透過非法資金的挹注，支持特定的候選人或政治的團體。其次就是透過落地接待的方式邀請特定候選人支持者或樁腳，到對岸進行比較廉價的一個旅遊。
他進一步指出，中共也開始在動員航空公司提供廉價機票，據國安局的情資顯示，大概在選前三個星期，這些廉價機票就會開始供應給中共想要鎖定的國人返台進行投票。
蔡明彥說，中共介選的第四個態樣，就是透過不同的管道來散播假訊息及爭議訊息，這也是情治機關的主要查察重點，目前也已透過一些AI工具來進行必要的查察。
蔡明彥說，另外還有一些地下賭盤的開設，也已經有不少的案例在偵辦中。同時，中共也透過資安侵害，針對特定的目標進行網駭網侵，竊取相關的選舉情資，進行必要的精準介選。
蔡明彥說，針對這些介選樣態，國安局已經列管大約100個案子，國安局會積極蒐集相關事證，希望盡量趕在選前移送司法，進行必要的偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。