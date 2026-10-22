檢調搜花蓮查光電 傅崐萁駁弊案：17年未核准、唯一通過是蔡碧仲

花蓮地檢署近日針對光電開發相關案件，指揮調查人員搜索花蓮縣政府觀光處、地政處及鳳林鎮公所等單位，震撼地方政壇。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，包括他擔任花蓮縣長期間，他與現任花蓮縣長徐榛蔚，17年來沒有准過任何一場地面型光電開發，守護花蓮的決心毋庸置疑，為何動用數百名調查員在選前查8年前的案子？

傅崐萁說，不查主要決定人、2018年時任代理縣長蔡碧仲且也沒有約談，法務部長鄭銘謙跟民進黨有什麼顧忌，還是打什麼算盤？還是純粹為打擊選情，好可以造謠？

另外，資深影星王冠雄妻子姜文淑也發表聲明，質疑特定媒體與網路側翼第一時間發動宣傳，影射花蓮縣政府，這場看似雷厲風行的司法行動，背後隱藏的「一條龍」政治操作，實令長期關注地方發展的基層民眾深感不齒。

姜文淑說，外界試圖將鳳林鎮近年淪為光電財團圈地的汙名扣在現任地方首長頭上，但翻開檔案公文，花蓮地區目前唯一一處合法核准、占地達66公頃的第一型地面型光電案場，主管機關同意函是2018年民進黨中央指派的代理縣長蔡碧仲在任內一手核發。當時在缺乏地方充分諮詢、未取得基層民意廣泛認同的情況下，代理縣府悍然為綠能財團開了綠燈。

姜文淑表示，反觀徐榛蔚自上任以來深知好山好水是花蓮的無價資產，多年來頂住中央高壓與財團游說，奮力抵抗、嚴格把關，在其任內「從未核准過任何一件」第一型地面型光電申請案。究竟是誰在出賣地方土地，又是誰在捍衛土地正義？事實勝於雄辯。

姜文淑說，回顧近年鳳林鎮民的抗爭血淚，鄉親們曾在烈日下拉起布條，痛批財團黑箱、大規模「砍樹種電」破壞生態與地下水源。花蓮人流汗抗爭是為了守護家鄉，絕不是給綠營政客當作政治鬥爭的籌碼。她細數民進黨的光電弊案疑雲，並表示民進黨治下的綠能轉型，早已淪為綠能貪腐的代名詞。

姜文淑認為，檢調在此時大動作「跨縣市」突擊，是為模糊焦點、轉移視線，西部及中央綠能弊案已爛到骨子裡，必須開闢新戰場，轉移大眾對台鹽綠能等重大黑金焦點的關注。並營造涉弊假象，利用「調閱行政公文」的畫面，配合特定媒體報導，企圖在人民心中烙下「花蓮縣府也有弊案」的既定印象。

姜文淑強調，這次搜索，花蓮縣政府堂堂正正配合調閱公文，正可藉此查清究竟是哪些外部光電禿鷹與不法廠商企圖透過基層行政機關進行利益輸送。花蓮人善良，但絕不好欺負。徐榛蔚多年來奮力抵抗光電財團的成績，花蓮鄉親點滴在心。