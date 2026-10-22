民進黨去年收入9900萬元 支出廣告費1千萬給三立

監察院今天公布各政黨去年收支結算，民進黨去年9981萬元，支出9056萬元，一共結餘925萬餘元，其中金額最高的支出項目是給三立公司的廣告費1千萬元，金額第二高的是投石媒體行銷公司306萬餘元，支出用途為廣告費、廣告宣傳費。

民進黨申報資料顯示，去年個人捐贈項目8008萬餘元，占了收入的大部分，其他收入另有營利事業捐贈1746萬餘元，人民團體捐贈173萬元，另有些匿名捐贈。

民進黨申報資料顯示，去年業務支出是最大項目共6286萬元，第二是人事費用支出2351萬餘元，雜支支出28萬餘元，公共關係費用支出12.9萬元，選務費用支出為0元，捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出同樣是0元。

投石公司與民主進步黨關係密切，在2020年遭在野黨與媒體踢爆，在民進黨政府執政期間4年內接下超過8千萬元的政府標案，並多次承接民進黨陣營的選舉文宣與廣告業務，引發政治自肥與利益迴避的爭議。