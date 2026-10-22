贊不贊成65歲免健保費？柯文哲點名參選縣市長9綠委「出來回應」

立法院日前三讀通過「老人福利法」修正案，符合排富條件65歲以上長者由中央負擔健保費，但立法院表決當天，民進黨要參選縣市長的立委都沒有現身投票，挨批刻意迴避表態。民眾黨創黨主席柯文哲今天點名9名綠委候選人「不要逃，自己出來回應贊成或反對」。

民眾黨提案經由藍白聯手三讀通過老人福利法修正案，近日傳出綠營有人要去民眾黨中央黨部抗議，柯文哲今天到宜蘭輔選時表示，小綠要去民眾黨中央黨部抗議，他倒是點名要參選縣市首長的9名立委沈伯洋、蘇巧慧、何欣純、陳素月、嘉王美惠、陳瑩、林月琴、劉建國等人，這幾個立委在立法院都不出來投票。

柯文哲要求這些人公開表態，對於社會福利公務預算支付，對這個政策的態度如何？他喊話，不要什麼小綠抗議，「好膽，民進黨自己出來回應」、「選舉人出來回應，不要逃」，不要用變形蟲來對付，所有投入選戰的民進黨立委贊成或反對？直接出面說清楚，看他們怎麼回答。

吳宗憲則說，65歲以上長者健保費補助設有門檻，經費來源不會排擠既有健保預算，執政黨將不同預算混為一談，「亂講一通！」

吳宗憲也在臉書貼文批評「究竟是衛福部，還是民進黨文宣部？」長輩免健保費修法，寫的是「中央全額補助」：政府出錢替長輩繳健保費，沒有要漲年輕人的健保費。 但老人福利法三讀隔天，衛福部卻跟著民進黨說「健保財務衝擊」、「世代負擔不均」。

吳宗憲砲輔，用官方帳號帶頭反對立法院通過的法律，這是衛福部的專業判斷，還是執政民進黨的指令？而且衛福部講的每一點都站不住，400億元健保費一毛錢沒少收，哪來的掏空？法條寫得是：長輩的健保費「由中央全額補助」，政府出錢替長輩繳健保費。

他強調，衛福部長石崇良自己曾經說：為了響應「AI紅利共享」，明年政府已經編600億公共預算給健保，「不會調漲保費」；同一個部長、同一周，為何拿600億給健保叫穩定，拿400億替長輩繳保費就叫衝擊？

吳宗憲今天還批評離島條例修法遭扭曲，強調開放特定離島地區引進國際醫師，是為補足醫療量能，卻被操作成開放中國醫護來台，「完全是兩碼事！」政府對於福國利民法案到處造謠回應，令人失望。

立法院日前通過排富65歲以上長者由中央負擔健保費，表決當天民進黨參選縣市長的立委都沒有投票，柯文哲今天點名9名綠委候選人「不要逃」，自己出來回應贊成或反對？記者戴永華／攝影