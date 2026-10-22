影／蔣萬安說如連任做好做滿 盧秀燕肯定魄力問對手是否騎驢找馬

台中市府建設局辦理「台中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程」，今天由市長盧秀燕主持開工祈福典禮，盧秀燕被問到蔣萬安昨宣布自己如果連任會做好做滿看法，盧秀燕說，她佩服蔣的魄力跟對市民的承諾，她自己當初就是這樣承諾；她反問對手沈伯洋「我們就要看看對手，是不是也能夠有這樣的魄力跟決心，還是騎驢找馬，如果市長選不上就回去繼續當立委」。

台中市長盧秀燕今天受訪表示，她肯定蔣萬安的魄力跟承諾，因為他這幾天有提到，他要全心爭取競選連任成功，他如果一旦競選連任成功，他未來四年會做好做滿，而且會做得比前一屆更好、比這屆更好，他有自信心。

盧秀燕說她佩服蔣萬安的魄力跟對市民的承諾，她自己當初就是，她當初第一屆選市長時就辭立委，展現她的決心。競選二屆時她也跟市民家人說，「我要做好做滿」，她會說到做到，蔣萬安也一樣，他告訴市民說自己要做好做滿。因此，我們就要看看對手，是不是也能夠有這樣的魄力跟決心，還是騎驢找馬，如果市長選不上就回去繼續當立委，而蔣萬安展現了他的魄力跟決心，未來四年做好做滿，而且會做得比這屆更好。

台中市府建設局投入約2.4億元辦理「台中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程」，今天由市長盧秀燕主持開工祈福典禮。記者游振昇／攝影