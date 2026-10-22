聽新聞
0:00 / 0:00
高金素梅助理潛逃遭通緝 蔡明彥：提供情資者最高可得500萬獎金
無黨籍立委高金素梅團隊遭控捲入重大貪汙與共諜案，核心助理張俊傑涉嫌詐領助理費、補助款及發展共諜組織並已棄保潛逃。國安局長蔡明彥今天表示，這個案子涉及國安案件，假如有民眾提供具體情資協助警方緝捕嫌犯到案，國安局最高可以核發獎金新台幣500萬元。
蔡明彥今天赴立法院外交國防委員會進行業務報告，他在面對媒體詢問時表示，這個案子已經進入司法偵辦過程中，國安局尊重司法偵辦的結果。
話鋒一轉，蔡明彥說，這個案子涉及國安案件，所以假如有民眾可以針對這個案子向警方提供具體的情資，協助警方緝捕嫌犯到案的話，國安局依照「情報工作獎勵辦法」和作業要點，最高可以核發獎金新台幣500萬元。
蔡明彥說，全案的涉案人士已經有35人到案、其中12人已被羈押禁見。由於本案涉及國安案件，刑事局已經有成立專案小組，國安局和刑事局專案小組都有保持密切聯繫，分析相關的情資來查察逃亡嫌犯的弱點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。