高金素梅助理潛逃遭通緝 蔡明彥：提供情資者最高可得500萬獎金

無黨籍立委高金素梅團隊遭控捲入重大貪汙與共諜案，核心助理張俊傑涉嫌詐領助理費、補助款及發展共諜組織並已棄保潛逃。國安局長蔡明彥今天表示，這個案子涉及國安案件，假如有民眾提供具體情資協助警方緝捕嫌犯到案，國安局最高可以核發獎金新台幣500萬元。

蔡明彥今天赴立法院外交國防委員會進行業務報告，他在面對媒體詢問時表示，這個案子已經進入司法偵辦過程中，國安局尊重司法偵辦的結果。

話鋒一轉，蔡明彥說，這個案子涉及國安案件，所以假如有民眾可以針對這個案子向警方提供具體的情資，協助警方緝捕嫌犯到案的話，國安局依照「情報工作獎勵辦法」和作業要點，最高可以核發獎金新台幣500萬元。

蔡明彥說，全案的涉案人士已經有35人到案、其中12人已被羈押禁見。由於本案涉及國安案件，刑事局已經有成立專案小組，國安局和刑事局專案小組都有保持密切聯繫，分析相關的情資來查察逃亡嫌犯的弱點。