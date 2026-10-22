總統專機停松山 蔡明彥：國安特勤維安重要據點 盼遷建討論納考量

台北市長蔣萬安提出遷建松山機場，引發國內政壇討論，國安局長蔡明彥今天表示，松山機場是國安特勤維安重要運輸據點，目前在台北周邊也難以找到合適的替代機場，國安局希望在討論遷建時，可以納入國安考量。

台北市長蔣萬安提出遷建松山機場議題，在國內政壇引發各種討論，蔡明彥今天赴立法院外交國防委員會進行業務報告，他在面對媒體詢問時指出，松山機場是國安特勤維安重要運輸據點，因為包括總統的專機、以及相關備援的直升機，都運用首都機場做必要的整備跟起降，所以現在國內有一些討論松山機場遷建的問題，國安局希望在討論過程中，還是要考慮到這些特勤維安的需求。

蔡明彥進一步指出，以目前來講，在台北周邊找到比較適合的替代機場，比較有一些難度，所以國安局希望在討論過程中，可以列入他提到的國安的考量。