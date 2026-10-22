因應中國危害海底電纜等灰色地帶侵擾 台菲探討深化合作

中國灰色地帶侵擾不斷，包括切斷台灣周圍海域的海底電纜，9月也傳出中國研究船在巴丹海域徘徊，引發菲方擔憂危及海底電纜等基礎設施安全。菲律賓駐美官員今天在華府智庫座談表示，正探討和台灣深化合作，包括知識共享及能力建構。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）今天推出紀錄短片「數位生命線」（Digital Lifelines），檢視中國對連結美國和菲律賓、台灣等關鍵盟友、夥伴的海底電纜所造成的灰色地帶威脅，並舉辦座談，邀請台灣駐美副代表楊懿珊、菲律賓駐美大使館副館長卡里諾（Felipe F. Cariño III）出席與談。

「新美國安全中心」指出，連接美國與菲律賓、台灣等盟友、夥伴的海底電纜，承載了99%以上的跨洲數據傳輸，對盟友間的通訊與危機協調至關重要。

卡里諾在座談上表示，菲律賓正探討和台灣深化合作。儘管菲律賓有其「一中政策」，但也注意到，為了保護海底設施的共同利益，採取務實方式和像是台灣等朋友、盟友合作，為必要之舉。

他指出，菲律賓和台灣正探討務實的合作方式，包括知識分享及能力建構。

對於與會者問及，具體合作方式是否包括聯合巡邏或針對破壞電信設施的船隻進行追究責任？卡里諾表示，這是持續發展的合作，前述提到的一些事項有可能發生，先前也出現過台菲雙方海上能力展示且相互合作的情況。

菲律賓海岸防衛隊10月初曾表示，持續監控在菲律賓北部海域徘徊的一艘中國海洋調查船及2艘中國海警船，並披露，3艘台灣海巡艦也出現在相關海域，監看中方海洋調查船。

另一方面，楊懿珊表示，通訊韌性是當今至關重要的議題，台灣對外通訊仰賴約14條國際海底電纜。為強化通訊韌性，台灣政府除了修訂相關法律，也透過知識建構並和國際社會分享資訊，以及推動內部體系改革。

楊懿珊也指出，台灣和菲律賓在海巡合作方面，建立了非常強勁的關係。

在台美海巡合作方面，楊懿珊表示，海巡不僅要保護海底電纜，還需要確保海上安全；美國的經驗和資訊分享在雙方合作上扮演重要角色。

透過美台之間的合作，她認為，美方將能更了解台灣所面臨的困難與問題。而台灣也能將這些經驗分享給菲律賓、日本等鄰國。