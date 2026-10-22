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新聞眼／政策喊得漂亮 卻強迫基層埋單

聯合報／ 本報記者張曼蘋

內政部劉世芳喊出明年四十萬名防災士目標，要求內政部及所屬機關員工全員受訓，引發基層反彈，抱怨既有業務繁重，還得再挪時間參訓。這不是賴政府第一次喊出亮眼政策數字後，執行端才面對量能不足的現實。

內政部統計，目前防災士約十九萬多人，距離目標還有廿多萬。劉世芳昨坦言，約四分之三的內政部員工仍未受訓，對於基層不同聲音，將盡量疏導。

但問題恐怕不只是如何「疏導」，或把課程拆成幾天。中央要求全員受訓，但公務員原有業務並未減少，新增的訓練時間與工作由誰消化？如果政策目標一路往下變成各單位必須完成的數字，再有意義的政策，也可能成為第一線另一項負擔。

類似問題在社宅政策已有前例。賴總統曾喊出十三萬戶直接興建目標，實際執行時，面臨土地取得、營建成本及執行量能等問題，後續政策轉向包租代管等「多元興辦」。面對現實，適時調整政策並不可恥，真正值得檢視的是，目標喊出口前，有沒有先算清楚執行端究竟接不接得住。

社宅與防災士性質不同，但反映相同的治理課題，政策當然需要目標，數字也能讓外界檢視成果，但中央不能只計算要蓋多少戶、培訓多少人，卻漏算背後需要的人力、時間與資源。

賴政府想拚政績，應避免讓政策企圖心與第一線量能脫節，否則中央雖可拿出漂亮完成率、數字，基層留下的卻是更多工作。政策不能只算成果、不算成本，更不能強迫第一線成為埋單的人。

劉世芳 內政部 抱怨

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