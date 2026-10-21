外交部政次吳志中：已1727名外交替代役服勤海外 援外重要力量

外交部政務次長吳志中今天於外交替代役專業訓練結訓典禮表示，外交替代役自2001年開辦以來，已派遣1727名役男赴海外服勤，成為台灣推動援外工作的重要力量，台灣將持續協助推動符合在地需求的發展計畫，持續深化雙邊合作關係。

國合會發布新聞稿指出，國合會今天舉辦「第26屆外交替代役專業訓練結訓典禮」，由外交部政務次長吳志中主持，內政部役政司司長沈哲芳、國合會副秘書長史立軍及外交部國經司副司長陳敬一等與會，見證56名外交替代役男完成為期5週的專業訓練。

此屆外交替代役預計自11月上旬陸續啟程赴海外服勤，分別前往亞太、非洲、中南美洲及加勒比海地區友邦及友好國家，參與農業、畜牧、資訊、醫療衛生及技職教育等領域之國際合作計畫。

吳志中致詞時表示，自2001年開辦以來，外交替代役已累計派遣1727名役男赴海外服勤，成為台灣推動援外工作的重要力量。面對氣候變遷、糧食安全、公共衛生及數位轉型等全球性挑戰，台灣秉持互惠互助、務實合作的精神，發揮各領域優勢，協助推動符合在地需求的發展計畫，持續深化雙邊合作關係。

吳志中提到，外交不僅是政府間的正式往來，更建立在人與人之間的信任與情誼之上。期許役男在海外服勤期間保持謙遜、開放的態度，尊重當地文化與習俗，將專業知識轉化為實際行動；並珍惜與不同文化相互學習、共同成長的機會，讓世界看見台灣的良善力量。