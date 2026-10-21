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中共涉跨國鎮壓黃逸豪 外交部籲民主夥伴抵制威權暴力

中央社／ 台北21日電

新北地檢署偵結相聲演員黃逸豪遭境外人士出資策畫假車禍傷害案，依涉犯重傷害未遂、違反個資法等罪嫌起訴5人。外交部今天嚴厲譴責中國跨國鎮壓行徑，並呼籲民主夥伴共同抵制威權暴力、捍衛自由人權。

黃逸豪9月演出前遭車禍受傷，新北地檢署查出中共涉跨國鎮壓教唆國內人士阻止其演出，且嫌犯原要讓黃逸豪斷手斷腳，聽到慘叫才停止，最後依重傷害未遂等罪起訴5人並求處重刑。

外交部晚間發布新聞稿指出，對中方以跨國鎮壓手段，企圖透過暴力威脅侵害我國人民人身安全及言論自由，外交部表達最嚴厲譴責。

外交部表示，言論自由是民主社會不可侵犯的基石，任何人都不該因發表評論而遭受暴力報復。中國涉嫌透過金錢收買在地人士，以跟監、定位及製造車禍等犯罪手段，企圖使藝文工作者無法登台，是惡劣的政治噤聲行徑。民主台灣絕不容許境外勢力以暴力與恐懼侵害人民的人身安全，迫使人民噤聲。

外交部強調，此案凸顯中國跨國鎮壓威脅已侵入民主社會，企圖透過傷害個人，進一步造成寒蟬效應，侵蝕社會自由表達與公共討論的空間。政府將堅定捍衛國家主權、民主法治及人民安全，依法追究相關責任。

外交部重申，台灣人民如何表達意見、如何選擇自己的未來，都不容外來威脅與脅迫介入，這也是民主台灣與獨裁中國的最大差異。

外交部呼籲，國際社會應共同正視中國跨國鎮壓的威脅，拒絕威權政體利用民主社會的開放與自由，從事恐嚇、滲透及暴力迫害。中華民國台灣將持續與理念相近國家深化合作，透過資訊交流及相關機制共同防制跨國鎮壓，保護受威脅者，並促使幕後指使者及執行者受到應有的追究。民主國家唯有團結合作，才能有效遏止威權暴力，守護人民免於恐懼的自由。

中共 外交部

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